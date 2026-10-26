Thunder: Jalen Williams necesitará cirugía por fractura de peroné y tobillo dislocado

Jalen Williams, del Thunder de Oklahoma City, es atendido por personal médico después de sufrir una lesión grave durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Clippers de Los Ángeles, el domingo 25 de octubre de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips) AP

“Tendremos un cronograma para todos una vez que pasemos por la cirugía”, manifestó el gerente general, Sam Presti, en una conferencia de prensa en Oklahoma City.

Williams se lesionó en una penetración a la canasta cuando quedaban 1:14 contra los Clippers de Los Ángeles la noche del domingo. El personal médico lo atendió casi de inmediato después de caer debajo del aro en la ofensiva del Thunder.

El tobillo de Williams fue cubierto con toallas y jugadores de ambos equipos reaccionaron con consternación e incredulidad mientras sacaban una camilla. El juego se detuvo durante unos cinco minutos, y el Thunder terminó por asegurar una victoria de 108-101.

El Thunder también perdió a Cason Wallace por un desgarro del labrum izquierdo en el partido del domingo. Él también necesitará cirugía, indicó Presti.

Williams —quien ha promediado 17,9 puntos en 251 partidos a lo largo de sus primeras cinco temporadas— ya fue All-Star y fue seleccionado para un equipo All-NBA, y fue una pieza clave del Thunder que ganó el título de la NBA en 2025.

Pero se perdió 49 partidos la temporada pasada por una serie de problemas, incluidos inconvenientes en los isquiotibiales y la recuperación de una cirugía en la muñeca derecha. También se perdió parte de los playoffs por más molestias en los isquiotibiales, y el Thunder terminó cayendo ante San Antonio en las finales de la Conferencia Oeste.

El Thunder comenzó esta temporada como cofavorito junto con los Spurs para ganar el título de la NBA.

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FUENTE: AP