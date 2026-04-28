Thunder arrasa en la primera ronda por tercer año consecutivo

El base del Thunder de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander celebra con los aficionados la victoria en el juego 4 de la primera ronda de los playoffs de la NBA ante los Suns de Phoenix el lunes 27 de abril del 2026. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

El camino debería volverse al menos un poco más difícil en las próximas semanas, pero hay pocas dudas de que los campeones defensores están bien preparados para defender su título.

El Thunder completó el lunes la barrida de la serie ante los Suns de Phoenix, al imponerse 131-122 después de despegarse en el cuarto periodo. Oklahoma City tiene marca de 12-0 en la primera ronda los últimos tres años.

“Es una sensación realmente buena. Solo por nuestra confianza como grupo, es bueno empezar el recorrido de playoffs de la manera correcta”, expresó el escolta Shai Gilgeous-Alexander, sobre la barrida. “Nunca sabes qué puede pasar, y por lo general, mientras más avanzas, mejores son los equipos, y la serie no va a ser así. Quieres darte la mayor cantidad de días posible para descansar”.

Gilgeous-Alexander, de 27 años, se vio en todo momento como el vigente Jugador Más Valioso, con un promedio de 33,8 puntos y 55,1% de acierto de tiros de campo. El juego 3 fue su mejor partido , anotando 42 puntos y atinando 15 de 18 tiros.

Volvió a estar muy bien en el Juego 4, con 31 unidades y 10 de 17 en tiros. La ofensiva del Thunder lució en su mejor versión en el cierre de la serie: Chet Holmgren anotó 24 y Ajay Mitchell sumó 22.

“Jugamos de la manera correcta, nada fuera de lo habitual”, manifestó Gilgeous-Alexander. “Los muchachos estuvieron ahí haciendo jugadas agresivas y jugando el uno para el otro. Tenemos una fórmula con la que intentamos jugar y tratamos de imponerla cada noche”.

El Thunder enfrentará en las semifinales del Oeste al ganador de la serie entre Los Lakers y Rockets. Los Lakers tienen ventaja de 3-1 después de que los Rockets ganaron el Juego 4.

Aunque barrieron la serie, el Thunder sufrió cierta adversidad cuando el titular Jalen Williams cayó por una lesión en el tendón de la corva en el Juego 2. Oklahoma City aun así tuvo suficiente profundidad para superar a unos Suns combativos, pero que fueron superados en todos los niveles tras apenas clasificarse a los playoffs tras vencer a los Warriors en el torneo de play-in.

Mitchell entró al quinteto titular en lugar de Williams y se mostró seguro, en particular en el Juego 4. Terminó con 22 tantos y seis asistencias, y demostró que puede manejar una mayor carga de trabajo en la postemporada.

Seleccionado en la segunda ronda del draft procedente de Santa Barbara, el escolta de 1,93 metros se ha convertido rápidamente en una pieza vital de la rotación.

“Ajay es uno de los tipos más duros de la liga”, afirmó Gilgeous-Alexander. “Mentalmente, nunca se tambalea. Nunca le tiene miedo al momento. Ajay puede estar teniendo el peor día de su vida y tú nunca lo sabrías porque es muy sólido”.

La superioridad de tamaño del Thunder también quedó en evidencia ante los Suns, que no contaron con su pívot titular Mark Williams debido a una lesión en el pie. Holmgren, de 2,16 metros, e Isaiah Hartenstein, de 2,13, se combinaron para 24 rebotes la noche del lunes, incluidos nueve en el tablero ofensivo.

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FUENTE: AP