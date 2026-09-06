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Thriston Lawrence remonta 6 golpes y vence a Paul Casey en desempate en Suiza

CRANS MONTANA, Suiza (AP) — Thriston Lawrence, de Sudáfrica, remontó una desventaja de seis golpes el domingo con una tarjeta de 62, ocho bajo par, y le negó a Paul Casey su primera victoria en cinco años al embocar un putt de birdie de 18 pies en el cuarto hoyo de desempate para ganar el European Masters.

El golfista sudafricano Thriston Lawrence en acción durante la cuarta y última ronda del torneo de golf European Masters en Crans-Montana, Suiza, el domingo 6 de septiembre de 2026. (Valentin Flauraud/Keystone vía AP)
El golfista sudafricano Thriston Lawrence en acción durante la cuarta y última ronda del torneo de golf European Masters en Crans-Montana, Suiza, el domingo 6 de septiembre de 2026. (Valentin Flauraud/Keystone vía AP) AP

Casey se paró sobre un putt con la oportunidad de ganar en cuatro ocasiones en el green del 18 en Crans-sur-Sierre, tres de ellas en el desempate. Lawrence aprovechó su primera oportunidad, levantando los brazos cuando su putt de birdie cayó. Se convirtió en el séptimo ganador en conquistar este torneo tres veces, y el primero desde Seve Ballesteros.

“Hoy luché muchísimo. Lo siento por Paul. Jugó un gran golf. Parecía que era su día”, afirmó Lawrence.

Casey comenzó con una ventaja de tres golpes y quedó por detrás mientras Lawrence protagonizaba una arremetida dinámica. Recuperó el liderato con un putt de birdie de 15 pies en el 15, salvó el par con un putt de 15 pies en el par 3 del 16 y llegó al 18 con una ventaja de un golpe.

Y el inglés de 49 años pareció recibir un enorme golpe de suerte. Su tiro desde el rough derecho salió pesado. Cayó corto del arroyo y golpeó una roca que lo impulsó por encima del agua y hacia un rough profundo. Pero quedó en una posición complicada y solo pudo sacar la bola con un chip hasta dejarla a 20 pies. Su putt de par para ganar el torneo rozó el borde izquierdo del hoyo.

Casey firmó 68 para alcanzar a Lawrence con 18 bajo par, 262.

Casey tuvo un putt de birdie de 35 pies para ganar en el primer hoyo de desempate en el 18. En el segundo hoyo extra, su putt de birdie de 10 pies se fue apenas a la derecha. Los oficiales movieron la bandera hacia la parte posterior del green, y Casey tuvo 8 pies para birdie y la victoria. Ese putt se salió por el borde derecho.

En la cuarta vuelta, Lawrence embocó el putt ganador para conquistar el European Masters por tercera vez en los últimos cinco años.

“Es la mejor sensación del mundo”, expresó Lawrence.

Harry Hall, de Inglaterra, cerró con 63 y terminó solo en el tercer puesto. Patrick Reed (66) empató en el 11mo lugar, ampliando ligeramente su ventaja sobre Rory McIlroy en la Carrera a Dubái.

McIlroy regresa la próxima semana en el Abierto de Irlanda.

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Vea aquí la cobertura completa de golf de AP

FUENTE: AP

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