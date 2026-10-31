Thompson vuelve a parecer él mismo antes de la gira de 4 partidos del Heat en California

El alero del Heat de Miami Klay Thompson lanza el balón frente al base de los Pacers de Indiana Andrew Nembhard en el encuentro de la Copa NBA el viernes 30 de octubre del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El lento inicio de temporada de Thompson parece haber quedado atrás, después de encestar siete triples —cinco de ellos en una ráfaga de siete minutos en el tercer cuarto que abrió el partido— para ayudar al Heat de Miami a vencer el viernes por 145-125 a los Pacers de Indiana.

Thompson estaba atinando apenas el 32% desde más allá del arco en sus primeros cinco partidos con el Heat. Tras una noche de 7 de 12, su promedio subió a 39%.

“No fue el mejor inicio de temporada”, comentó Thompson después de la 54.ª ocasión en que encestó al menos siete triples en un partido de temporada regular. “Pero salir aquí y jugar con aplomo y confianza, sabía que ya me tocaba una noche como esta”.

La temporada apenas comienza y las estadísticas se distorsionan con muestras pequeñas, pero esa racha en el tercer cuarto era algo que Miami llevaba esperando ver.

“Tiene un factor de posibilidad exponencial para este equipo y se entiende por qué”, señaló el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Siempre va a generar esa gravedad, pero es la definición de alguien que puede encenderse. Cuando entra en una racha así, es realmente difícil detenerlo. Todos lo hemos visto o lo hemos sufrido del otro lado. Pero fue divertido verlo con el uniforme del Heat de Miami”.

“Es como tirar una piedra al océano”, dijo Antetokounmpo. “Es divertido de ver. Es divertido presenciar la grandeza. Es uno de los mejores tiradores de todos los tiempos”.

Y Thompson recuperó su forma justo a tiempo, además.

El Heat inicia una gira de cinco partidos fuera de casa el lunes; los primeros cuatro de esos encuentros se jugarán en la querida California de Thompson. Comienza con partidos contra los Lakers y los Clippers en Los Ángeles, su ciudad de natal.

Luego, el viaje continúa en Golden State, el equipo con el que Thompson ganó cuatro títulos cuando era parte de los “Splash Brothers” junto a Stephen Curry. Y a partir de ahí el Heat seguirá hacia Sacramento, una ciudad donde Thompson ganó un título estatal de secundaria en 2008 al encestar siete triples —un récord en una final estatal masculina de California.

“Me encanta ir a Los Ángeles”, expresó Thompson. “Me encanta ver a mis padres, a mis hermanos, a mi sobrina y a mi sobrino... Y luego subes por la autopista y vas al Área de la Bahía, y todos los recuerdos que pude crear allá arriba no tienen comparación".

“Simplemente no puedo esperar para volver y ver caras conocidas —no solo a los jugadores, sino al personal de preparación física, a los encargados del equipo, a la gente que trabaja en las gradas y en las concesiones, al personal de limpieza. Tengo amigos para toda la vida en el Área de la Bahía y en Los Ángeles, así que siempre es especial”.

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FUENTE: AP