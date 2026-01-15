Thompson anota 26 puntos y Mavericks sin Flagg vencen a Jazz por 144-122

Compartir en:









Klay Thompson, base de los Mavericks de Dallas, dispara frente a Walter Clayton Jr., del Jazz de Utah, en el encuentro del jueves 15 de enero de 2026 (AP Foto/LM Otero) AP

Thompson estableció su mayor cifra de la campaña con 26 puntos por los Mavericks (16-26), quienes jugaron sin su astro novato Cooper Flagg después de que se torció el tobillo izquierdo el miércoles por la noche en la primera mitad de una derrota en casa ante Denver.

Thompson acumula 2.809 triples, superando a Damian Lillard (2.804) en la lista histórica. Stephen Curry es el líder, seguido por James Harden y Ray Allen, quien totalizó 2.973.

En general, Thompson acertó 10 de 18 disparos. Logró su mayor cifra de la temporada, con seis asistencias.

Los equipos —ambos venían de derrotas el miércoles por la noche— se enfrentarán nuevamente el sábado en Dallas.

Naji Marshall agregó 22 puntos para ayudar a que Dallas mejorara a una foja de 16-26. Los Mavs tuvieron sus máximos números de la temporada en puntos y triples (19) contra el equipo que permite más unidades (127.0) y triples (15.6) en la NBA.

FUENTE: AP