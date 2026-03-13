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Thomas Partey se declarará no culpable de 2 nuevos cargos de violación

LONDRES (AP) — Thomas Partey, el ex jugador de Arsenal, tiene la intención de declararse no culpable de dos nuevos cargos de violación, informó su abogada a un tribunal de Londres el viernes.

ARCHIVO - Thomas Partey del Villarreal observa desde la banca el partido de la Liga de Campeones contra Tottenham, el 16 de septiembre de 2025, en Londres. (AP Foto/Ian Walton)
ARCHIVO - Thomas Partey del Villarreal observa desde la banca el partido de la Liga de Campeones contra Tottenham, el 16 de septiembre de 2025, en Londres. (AP Foto/Ian Walton) AP

El mediocampista ghanés de 32 años, que ahora milita con el club español Villarreal, por separado está a la espera de juicio por cinco cargos de violación relacionados con dos mujeres y un cargo de agresión sexual que involucra a una tercera mujer.

Los nuevos cargos se presentaron después de que una mujer distinta alegara que Partey la violó dos veces el mismo día en diciembre de 2020. Según una audiencia judicial realizada el viernes, las nuevas acusaciones surgieron después de que se hiciera público el primer conjunto de cargos.

Partey no estaba obligado a asistir a la sesión preliminar del viernes en el Tribunal de Magistrados de Westminster. Su abogada, Emma Fenn, indicó que tiene la intención de declararse no culpable de ambos cargos. La próxima fecha judicial del caso es el 10 de abril.

Partey se declaró no culpable del primer conjunto de cargos y enfrentará juicio en noviembre en el Tribunal de la Corona de Southwark. Esos presuntos delitos ocurrieron entre 2021 y 2022, informó la fiscalía.

El mediocampista se había incorporado a Arsenal en 2020 procedente del Atlético de Madrid.

Fue acusado inicialmente en julio pasado, apenas unos días después de que expirara su contrato con Arsenal. Villarreal lo fichó en agosto, dos días después de que se le concediera la libertad bajo fianza.

Ghana se clasificó para la Copa del Mundo y está en el mismo grupo que Inglaterra, Croacia y Panamá.

Partey disputó tres partidos de las eliminatorias del Mundial en septiembre y octubre. Ha disputado más de 50 partidos con Ghana.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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