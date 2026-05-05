Thomas Christiansen, un nexo desde niño con Panamá

El director técnico de Panamá, Thomas Christiansen, posa para una foto al finalizar una entrevista en Ciudad de Panamá, el martes 28 de abril de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

Recuerda, desde luego, las visitas al Canal de Panamá y la vieja ciudad colonial, conocida como Panamá Viejo, donde montó a caballo: “Es una de las cosas que he mostrado en imágenes, también del canal. Fotos con mi familia en la playa”, contó.

Décadas después, por cosas del destino, Christiansen se convirtió en el técnico de la selección de Panamá, llevándola a su segunda Copa del Mundo , luego de fallar en su primer intento durante la eliminatoria a Qatar 2022.

“Puede ser”, respondió el técnico danés-español, de 53 años, en una entrevista con The Associated Press. “La verdad es que cuando me llegó la posibilidad, cuando me dice mi agente 'hay una posibilidad de ir a Panamá con la selección', dije ‘oye pues tú sabes que he estado viviendo otros años en Panamá’ y (él) no lo sabía".

Panamá es la primera selección nacional de la que Christiansen se hizo cargo, luego de su paso como entrenador de clubes entre 2014 y 2020, entre ellos el Leeds, entonces en la segunda división inglesa.

Luego de un primer ciclo en que debió liderar un cambio generacional e imprimirle un nuevo estilo de juego a Panamá tras su histórico primer Mundial en 2018, la tarea de Christiansen no se cumplió después de que la selección canalera quedó fuera de Qatar.

A pesar de lo reñida que resultó para Panamá la ronda final de la eliminatoria pasada, logró sacar con drama el pasaje, convirtiéndose en la única selección de Centroamérica en clasificarse, además de Curazo y Haití, para sumarse a los otros tres representantes de la CONCACAF —Estados Unidos, México y Canadá— que aseguraron su presencia de antemano por ser los anfitriones del Mundial.

En el sorteo, Panamá quedó sembrado de nuevo en una zona difícil, esta vez junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. En Rusia había perdido sus tres partidos de primera ronda ante Bélgica, Túnez e Inglaterra, ante la que naufragó por goleada 6-1, con doblete de Harry Kane.

Pero Christiansen irradia mucha alegría e ilusión. Confía en que Panamá muestre ante Inglaterra su desarrollo de los últimos años a nivel competitivo.

“Hemos hecho una buena evolución en estos cinco, seis años, ya el equipo sabe lo que tenemos, hemos visto en los torneos de Copa Oro, Copa América, la Nations League que podemos competir tú a tú con selecciones como Estados Unidos, México, Canadá”, apuntó. “Es lo que queremos contra Inglaterra, hacer un partido serio, competirles y no agachar la cabeza sino justamente lo contrario. Ir con confianza”.

Y Kane

“Poco qué opinar. Solo hay que ver los números suyos en Tottenham y Bayern Múnich (su actual club). La importancia que tiene ese goleador que es y ha sido siempre", destacó Christiansen. "Ahora ha conseguido título con el Bayern, la cosa que le faltaba... Pieza fundamental para Inglaterra”.

Tres extécnicos de Leeds en el Mundial

Como ocurrió en la pasada Copa América, tres ex directores técnicos del Leeds estarán en el Mundial: Christiansen, el argentino Marcelo Bielsa y el estadounidense Jesse Marsch, timoneles de Uruguay y Canadá, respectivamente.

“Es curioso”, dijo Christiansen.

Leeds fue el penúltimo club que el danés-español dirigió antes de aceptar trasladarse a Panamá. Fue destituido sin haber cumplido el año en ese equipo luego de hilar siete partidos sin poder ganar y alejarse en la tabla en el torneo de segunda división, tras lo cual marchó al Union Saint-Gilloise belga.

Había sido antes asistente del español Luis Milla en Al Jazira de los Emiratos Árabes Unidos en 2013, desde donde se fue como técnico de AEK Larnaca y luego Apoel, ambos de Chipre, llevando a este último a los octavos de final de la Liga Europa y a ganar el torneo chipriota.

Su paso como jugador por el Barcelona

Christiansen suele mencionar que mucho de lo que aprendió en su época como jugador, principalmente en sus inicios en las inferiores del Barcelona de España, lo intentó transmitir después en los clubes que dirigió y al frente de Panamá. Aspectos como sistemas de juego con toque de balón, posesión y presión alta.

Aunque estuvo más que todo en el Barcelona B, el delantero de madre española llegó a jugar un par de partidos con el equipo principal que dirigía en ese entonces la leyenda holandesa Johan Cruyff y coincidió allí, entre muchas otros a Pep Guardiola. También integró la selección española en un amistoso contra México.

“Un visionario”, destacó Christiansen sobre Cruyff. “Era increíble, siempre estaba un paso por delante de lo que yo podía pensar en ese momento... con 18, 19 años (de edad), acabado de llegar de Dinamarca”.

Después de haber sido cedido varias veces por el Barcelona a otros clubes españoles, se fue a Alemania para jugar con Bochum, erigiéndose como el máximo goleador de la Bundesliga. Se retiró con Hannover 96 en 2006, para luego siete años después convertirse en asistente técnico.

Su padre, el gran ausente de los festejos por la clasificación

Si bien muchos de sus familiares, entre ellos su esposa y su hermana, celebraron hasta horas de la madrugada la clasificación al Mundial, una de las figuras ausentes fue su anciano padre Bjarne, quien había fallecido en marzo de 2024 en plena eliminatoria.

Su padre, el ingeniero civil que lo trajo a Panamá cuando niño junto a su madre y a su hermana, lo había acompañado a lo largo de su carrera como jugador y luego como entrenador.

“Es un momento tan bonito que quieres compartirlo con la gente que tú quieres”, manifestó.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP