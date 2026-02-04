americateve

The Washington Post eliminará su sección de deportes y tendrá menos periodistas en el extranjero

WASHINGTON (AP) — The Washington Post ha comenzado a implementar recortes a gran escala, incluyendo la eliminación de su departamento de deportes y la reducción del número de periodistas que tiene en el extranjero.

Edificio del Washington Post en Washington, el 26 de enero de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein)
Edificio del Washington Post en Washington, el 26 de enero de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

El director editorial Matt Murray anunció los cambios en una reunión por Zoom con el personal el miércoles, de acuerdo con una persona que escuchó la llamada, pero no estaba autorizada para hablar con los medios y habló bajo condición de anonimato.

Al personal de la redacción se le informó que recibirán correos electrónicos avisando si su puesto será eliminado o no.

No se anunció un número total de despidos en la llamada. Un representante del Post no ha devuelto la llamada solicitando comentarios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

