The Daniels ganan premio del sindicato de directores

Compartir en:









Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

La 75a entrega anual de los Premios del DGA realizada el sábado en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, le negó la oportunidad a Steven Spielberg de imponer un récord con cuatro victorias para el mayor honor de la organización. Alguna vez se pensaba que Spielberg recorrería fácilmente la temporada de premios con su cinta autobiográfica “The Fabelmans” (“Los Fabelman”) pero el cariño por “Everything Everywhere All at Once”, la más nominada y favorita para ganar en los Oscar con 11 menciones, ha dominado la contienda en Hollywood previa a los Premios de la Academia.

En los últimos 10 años, nueve ganadores del premio del DGA también han salido victoriosos en los Premios de la Academia. La excepción fue Sam Mendes, quien ganó el DGA en 2020 por “1917”, pero perdió ante Bong Joon Ho de “Parasite” (“Parásitos”) en los Oscar.

El año pasado, la directora Jane Campion de “The Power of the Dog” (“El poder del perro”) ganó en ambos premios. En 75 años, sólo en 10 ocasiones el ganador del DGA no se ha alineado con el de los Oscar.

Los otros nominados eran Todd Field por “Tár”, Martin McDonagh por “The Banshees of Inisherin” (“Los espíritus de la isla”) y Joseph Kosinski por “Top Gun: Maverick”. Los mismos cineastas están nominados a mejor director para los Oscar del 12 de marzo, con una excepción. La academia eligió a Ruben Östlund de “Triangle of Sadness” (“El triángulo de la tristeza”) en vez de Kosinski.

Kwan y Scheinert conocidos como The Daniels, son el tercer dúo de directores que gana el premio mayor del DGA después de Robert Wise y Jerome Robbins de “West Side Story” (“Amor sin barreras”) de 1961 y Joel Coen e Ethan Coen por “No Country for Old Men” (“Sin lugar para los débiles”) de 2007. Además, son bastante jóvenes, ambos tienen 35 años y están comenzando en sus carreras, este es apenas su segundo largometraje, por lo que es un mérito ganar con el sindicato, especialmente ante un veterano como Spielberg, que tiene el récord del mayor número de nominaciones a los DGA con 13.

Ninguna mujer fue nominada en los DGA o los Premios de la Academia en la categoría de dirección este año. Pero los otros dos premios principales del sindicato fueron para cineastas femeninas. El reconocimiento de mejor largometraje fue para Charlotte Wells por el drama de padre e hija “Aftersun”. El galardón de mejor documental fue para Sara Dosa por “Fire of Love”, sobre una pareja romántica de vulcanólogos aventureros franceses.

FUENTE: Associated Press