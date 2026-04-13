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Terremoto de magnitud 5,7 sacude zona rural de Nevada cerca de Carson City; se reportan daños

SILVER SPRING, Nevada, EE.UU. (AP) — Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el lunes una zona rural de Nevada al este de la capital del estado, Carson City.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el temblor se produjo poco antes de las 18:30 horas. Su epicentro se ubicó a unos 21 kilómetros (13 millas) al este de la localidad de Silver Spring, a una profundidad de 5 kilómetros (3 millas).

La agencia indicó que algunos residentes de comunidades cercanas reportaron sacudidas de fuertes a muy fuertes y daños de leves a moderados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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