Ter Stegen deja el Barcelona y se une a préstamo al Girona antes del Mundial

ARCHIVO - Foto del 16 de diciembre del 2025, el portero del Barcelona Marc-Andre ter Stegen calienta antes del encuentro de la Copa del Rey ante el Guadalajara de la tercera división. (AP Foto/Rudy Garcia, Archivo) AP

La decisión le daría más posibilidades de ser el portero titular de la selección de Alemania en la Copa del Mundo, después de que las lesiones limitaron a Ter Stegen a un puñado de partidos en los últimos 15 meses.

Ha jugado sólo una vez con el Barcelona esta temporada y fue contra el Guadalajara de tercera división en la Copa del Rey el mes pasado. El entrenador Hansi Flick ha optado por darle continuidad a Joan García como su portero titular.

El traslado a Girona es el último giro en una temporada que comenzó con una disputa entre el guardameta de 33 años y el Barcelona debido a un informe médico que el club necesitaba que firmara para liberar espacio en el tope salarial.

Ter Stegen ha estado con el Barcelona desde 2014, cuando se unió procedente de su club de la infancia, el Borussia Moenchengladbach. Ha ganado el título de la liga española seis veces con el Barcelona y la Liga de Campeones una vez.

Es probable que sea titular por delante del portero argentino Paulo Gazzaniga con el Girona.

Mientras ter Stegen estaba lesionado, el entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, utililizó a Oliver Baumann en los últimos seis partidos de la eliminatoria de Alemania a la Copa del Mundo. Baumann ha tenido una temporada sólida a nivel de club y sorpresivamente, como capitán, tiene al Hoffenheim en la tercera posición de la Bundesliga.

No será la primera vez que la Copa del Mundo juegue un papel en la situación de portería del Girona esta temporada. El mes pasado, el entrenador Michel dijo que el suplente Dominik Livakovic se había negado a jugar y quería irse a otro club para obtener más tiempo de juego garantizado y representar a Croacia en la Copa del Mundo. ___ Deportes AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP