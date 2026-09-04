americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Teoscar Hernández conecta doble en la 9na y Dodgers vencen a Cardenales

LOS ÁNGELES (AP) — Teoscar Hernández conectó un doble de dos carreras que puso a su equipo en ventaja en la novena entrada ante Riley O'Brien, y los Dodgers de Los Ángeles superaron el jueves 3-2 a los Cardenales de San Luis para evitar una barrida.

El dominicano Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, conecta un doble para definir el encuentro ante los Cardenales de San Luis en el juego del jueves 3 de septiembre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
El dominicano Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, conecta un doble para definir el encuentro ante los Cardenales de San Luis en el juego del jueves 3 de septiembre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Con un out, Tommy Edman pegó un sencillo al jardín izquierdo y se robó la segunda base, mientras que Mookie Betts recibió una base por bolas, preparando el turno de Hernández, quien envió un lanzamiento con cuenta de 3-2 al jardín central para la octava victoria de los Dodgers dejando en el terreno al rival en esta temporada.

O'Brien (3-7) desperdició su sexto salvamento de la campaña.

Los Dodgers no habían conectado hits y dejaron a otros ocho corredores en posición de anotar antes del batazo de Hernández. Él y Edman, quien se fue de 5-4 como primer bate en lugar de Shohei Ohtani, fueron los únicos jugadores con imparables.

Ohtani tuvo la noche libre por molestias en el cuello, el bíceps y la rodilla.

El relevista dominicano de los Cardenales George Soriano llenó las bases en la octava entrada con una base por bolas al abrir el inning ante Hernández, así como boletos consecutivos con dos outs al bateador emergente Max Muncy y a Kyle Tucker, antes de que el emergente Dalton Rushing se ponchara tirándole.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO ENDURECE MENSAJE SOBRE CUBA: "Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre"

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter