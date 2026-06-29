americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tenistas terminan protesta por premios en Wimbledon y no limitarán apariciones en medios

LONDRES (AP) — Los principales tenistas en Wimbledon han decidido poner fin a su protesta por el dinero de los premios y ya no limitarán sus apariciones ante los medios durante la primera semana del torneo de Grand Slam.

La bielorrusa Aryna Sabalenka hace un gesto al llegar para su sesión de entrenamiento en el All England Club el jueves 25 de junio del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
La bielorrusa Aryna Sabalenka hace un gesto al llegar para su sesión de entrenamiento en el All England Club el jueves 25 de junio del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

En un comunicado emitido el lunes, la firma asesora que representa a los jugadores indicó que la decisión se produce tras “reuniones constructivas” con el All England Club durante el fin de semana.

Sally Bolton, directora ejecutiva del All England Club, manifestó que estaba “realmente satisfecha” con la decisión de los jugadores.

“Creo que es una gran noticia que nosotros y ellos ahora podamos concentrarnos simplemente en el campeonato y en el tenis”, afirmó Bolton. “Hemos tenido algunas conversaciones muy fructíferas durante el fin de semana. Han sido muy positivas”.

La mayoría de los jugadores ubicados en el top 10 del ranking habían señalado que limitarían sus apariciones ante los medios después de los partidos a 15 minutos durante la primera semana del torneo, como continuación de una protesta que comenzó en el Abierto de Francia. Los jugadores han argumentado que su parte de los ingresos de los torneos de Grand Slam es inferior al 15% y debería ser mayor.

También han pedido mayores aportes a un fondo de bienestar para los jugadores.

Wimbledon anunció este año un aumento del 20% en el total del dinero en premios y los organizadores expresaron su decepción por la decisión de los jugadores de continuar con su protesta.

Pero nuevas conversaciones durante el fin de semana resultaron productivas, aunque el comunicado indicó que “los asuntos de fondo siguen sin resolverse”.

“El diálogo constructivo con Wimbledon y los otros Grand Slams continuará”, señaló el comunicado. “Los jugadores y el Club no harán más comentarios por el momento”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

Familias de pareja cubana desaparecida en Venezuela: No hemos sabido nada tras derrumbe en La Guaira

Familias de pareja cubana desaparecida en Venezuela: "No hemos sabido nada" tras derrumbe en La Guaira

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Confirman muerte de niña cubana y su prima tras sismos en Venezuela; su hermano Dayan continúa desaparecido...

Confirman muerte de niña cubana y su prima tras sismos en Venezuela; su hermano Dayan continúa desaparecido...

Rescatistas hallan a 33 personas con vida bajo escombros tras terremotos en Venezuela; muertos suben a 1.430

Rescatistas hallan a 33 personas con vida bajo escombros tras terremotos en Venezuela; muertos suben a 1.430

Sorpresa en la Embajada de EEUU en España: Benjamín León Jr. y Mavileibys esperan su primer hijo en común

Sorpresa en la Embajada de EEUU en España: Benjamín León Jr. y Mavileibys esperan su primer hijo en común

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter