ARCHIVO - El tenista francés Arthur Rinderknech durante el partido contra Ben Shelton en el Masters de París, el 5 de noviembre de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Rinderknech, de 31 años y actualmente ubicado en el puesto 57 del ranking, reconoció el proceso disciplinario en una publicación en redes sociales durante la noche, después de un reporte del diario deportivo francés L’Equipe.

El reporte indicó que se negó a cooperar con una visita no anunciada de oficiales de control antidopaje en junio, y se expone a una suspensión de cuatro años.

Marketa Vondrousova, ex campeona de Wimbledon en individuales femeninos, fue suspendida por cuatro años en junio por negarse a someterse a una prueba. La checa apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

“Nunca he tomado ninguna sustancia prohibida y estoy orgulloso de mis logros en el tenis profesional, todos los cuales se han conseguido con trabajo duro y siempre con integridad”, escribió Rinderknech en una publicación en Instagram.

Su caso será escuchado “a comienzos del próximo año”, señaló la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis en un comunicado.

“Tras los reportes de los medios y la publicación del jugador en redes sociales, podemos confirmar que Arthur Rinderknech ha sido acusado de negarse a una prueba”, informó la agencia, que está llevando la acusación en el caso.

“Hacemos grandes esfuerzos para mantener los casos confidenciales y nos decepciona que los detalles se hayan hecho públicos de esta manera”, indicó la ITIA.

Rinderknech expresó que “presentará todos los detalles de la situación ante el tribunal independiente y no responderá públicamente a las acusaciones por el momento”.

Su ranking alcanzó su punto máximo en el puesto 24 este año, aproximadamente en la época de la prueba no realizada. Su mejor resultado fue el subcampeonato del Masters de Shangái el año pasado, cuando perdió la final ante su primo Valentin Vacherot.

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FUENTE: AP