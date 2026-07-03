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Técnico egipcio Hossam Hassan da por zanjada confrontación con policía de Dallas

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El entrenador de Egipto Hossam Hassan consideró zanjado un enfrentamiento que tanto él como el director de la selección Ibrahim Hassan libraron con un agente policial en el hotel del equipo en Dallas.

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, festeja la victoria por penales sobre Australia en el Mundial, el viernes 3 de julio de 2026 (AP Foto/Tony Gutiérrez)
Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, festeja la victoria por penales sobre Australia en el Mundial, el viernes 3 de julio de 2026 (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

El jueves, un día antes de que Egipto venciera por penales a Australia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, comenzó a circular un video en el que se ve a los dos Hassan discutiendo con un agente de la policía de Dallas, aparentemente por un jugador que se disponía a tomarse una foto con un joven aficionado en el vestíbulo del hotel.

El agente se acerca primero a Hossam Hassan, pero su discusión con Ibrahim Hassan terminó en un forcejeo con empujones. Ibrahim Hassan parecía molesto por la intervención del agente.

La policía de Dallas emitió un comunicado en el que indicó que los agentes respondían a una solicitud del personal de seguridad del hotel sobre un individuo sin acreditaciones del evento, que intentaba acceder.

El comunicado añade que el asunto se resolvió en el lugar y que la policía se reunió con representantes egipcios para atender sus inquietudes.

Hossam Hassan declaró que el equipo había aceptado una disculpa de la policía.

“Estamos muy contentos de estar aquí en este torneo y estamos satisfechos con el personal de seguridad que nos acompaña", expresó. "Me gustaría destacar la organización de alto nivel que tenemos con nosotros y el nivel de seguridad con el que contamos”.

Hassan es la primera persona en jugar y entrenar a Egipto en el Mundial. La victoria sobre Australia se produjo en el debut de Egipto en la fase de eliminación directa del torneo.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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