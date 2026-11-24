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El alero/guardia de los Celtics de Boston, Jayson Tatum (0), hace un gesto tras encestar un triple durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la Copa NBA contra los Wizards de Washington, el martes 24 de noviembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Los Celtics encestaron 10 triples durante un segundo cuarto de 46 puntos. Eso le dio a Boston una ventaja de 80-49 al descanso y, aunque Washington recortó la diferencia a cinco con un enérgico esfuerzo en la segunda mitad, los Celtics resistieron.

Los Celtics se mantuvieron invictos en la NBA Cup, y Washington quedó eliminado matemáticamente.

Paul George anotó 28 puntos para Boston, y Neemias Queta sumó 21.

Anthony Davis tuvo 33 puntos y 13 rebotes para los Wizards. Kyshawn George añadió 24 puntos y el novato AJ Dybantsa registró 20 puntos, 11 rebotes y siete asistencias. Trae Young anotó 17 puntos y repartió 12 asistencias.

Boston se enfrenta a Atlanta el viernes por la noche, y el ganador terminará en la cima de este grupo de la NBA Cup.

Washington vio cortada su racha de tres victorias. Los Wizards no ganan cuatro seguidos desde una seguidilla de seis en enero de 2023.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP