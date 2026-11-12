Tasa hipotecaria en EEUU baja por cuarta semana consecutiva

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Una vivienda en venta en Northbrook, Illinois, el 20 de octubre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh) AP

La hipoteca promedio a 30 años con tasa fija en Estados Unidos descendió a 7,11% desde 7,18% la semana pasada, informó el jueves Freddie Mac, comprador de hipotecas. Hace un año, la tasa promedio era de 6,24%.

El retroceso más reciente lleva la tasa promedio a su nivel más bajo desde el 24 de septiembre, cuando se ubicó en 7,03%.

Las hipotecas a 15 años con tasa fija, que a menudo buscan los prestatarios para refinanciar su préstamo, también volvieron a bajar esta semana. Esa tasa promedio cayó a 6,45% desde 6,57% la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,49%.

Las hipotecas están influenciadas por la inflación, la política de la Reserva Federal y las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía, entre otros factores. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años.

Hasta las últimas semanas, las tasas hipotecarias habían ido en aumento desde finales de febrero, cuando comenzó la guerra de Estados Unidos con Irán, lo que elevó el precio del petróleo e impulsó la inflación. El repunte de las tasas también reflejó una mayor volatilidad en el mercado de bonos, que llevó a un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Sin embargo, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ha tendido mayormente a la baja desde principios de octubre, después de subir a su nivel más alto desde 2002. Eso ha hecho que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años vuelva a bajar tras alcanzar 7,4% a principios del mes pasado, su nivel más alto en casi tres años.

_________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP