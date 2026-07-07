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Tarik Skubal y Colt Keith guían a los Tigres a vencer 6-2 a los Atléticos

DETROIT (AP) — Tarik Skubal ponchó a nueve en cinco entradas y Colt Keith conectó un jonrón de dos carreras para guiar a los Tigres de Detroit a una victoria la noche del martes por 6-2 sobre los Atléticos.

Colt Keith, de los Tigres de Detroit, celebra su jonrón de dos carreras con Kevin McGonigle (7) tras cruzar el plato frente al receptor de los Atléticos, Shea Langeliers, a la derecha, durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de julio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Duane Burleson)
Colt Keith, de los Tigres de Detroit, celebra su jonrón de dos carreras con Kevin McGonigle (7) tras cruzar el plato frente al receptor de los Atléticos, Shea Langeliers, a la derecha, durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de julio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Duane Burleson) AP

Skubal (5-4) ponchó a los tres bateadores en la primera entrada por segunda vez en su carrera y se fue tras 96 lanzamientos. El zurdo permitió cinco hits y dio dos bases por bolas. Su único tropiezo llegó con el tercer jonrón del novato Henry Bolte, un cuadrangular abriendo la tercera entrada que recortó la diferencia a 2-1.

Kevin McGonigle, rumbo al Juego de Estrellas como novato, recibió una base por bolas de ocho lanzamientos de J.T. Ginn (7-5) para abrir la primera entrada, y Keith conectó el siguiente lanzamiento para su séptimo jonrón y una ventaja que los Tigres nunca soltaron. Detroit (41-50) ha ganado tres seguidos y seis de sus últimos siete juegos.

Kyle Finnegan lanzó una sexta entrada sin permitir carreras tras Skubal, y Drew Anderson permitió el sencillo impulsor de Shea Langeliers para una carrera sucia en la séptima. Jacob Waguespack cerró con dos entradas perfectas.

Ginn salió y fue reemplazado por Jacob Lopez después de permitir dos carreras con dos hits en cuatro entradas.

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FUENTE: AP

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