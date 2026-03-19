americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Talibán paquistaní anuncia alto el fuego de 3 días tras tregua de Pakistán y Afganistán por el Eid

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — Un importante grupo armado paquistaní proscrito, responsable de numerosos ataques con armas de fuego y bombas, anunció un alto el fuego de tres días a primera hora del jueves antes de una importante festividad musulmana, horas después de que Pakistán y Afganistán también declararan una pausa temporal ante el aumento de los combates. No se reportaron intercambios de disparos, lo que marcó la primera calma desde finales de febrero, cuando estallaron los enfrentamientos.

Ataúdes con los restos de víctimas de un ataque el lunes contra un hospital de rehabilitación de drogas antes de su entierro en Kabul, Afganistán, el miércoles 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Siddiqullah Alizai)
Ataúdes con los restos de víctimas de un ataque el lunes contra un hospital de rehabilitación de drogas antes de su entierro en Kabul, Afganistán, el miércoles 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Siddiqullah Alizai) AP

Mohammad Khurasani, portavoz del Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, indicó que el alto el fuego tenía como objetivo permitir que la gente celebre el Eid al-Fitr, que marca el fin del periodo sagrado del Ramadán.

El TTP, que es independiente pero aliado de los talibanes afganos, ha intensificado los ataques dentro de Pakistán desde que los talibanes afganos regresaron al poder en 2021. El TTP ha sido designado como organización terrorista por Estados Unidos y las Naciones Unidas. Pakistán acusa al gobierno talibán de Afganistán de dar refugio a líderes del TTP y a miles de miembros que llevan a cabo ataques transfronterizos. Kabul niega la acusación.

El grupo señaló que el alto el fuego entrará en vigor a partir del primer día del Eid, que se espera que comience el viernes en Pakistán, sujeto al avistamiento de la luna.

Pakistán y Afganistán anunciaron el miércoles que planean una pausa temporal en los combates hasta la noche del lunes.

Ambas partes afirmaron que la tregua se acordó a petición de Arabia Saudí, Turquía y Qatar. Los tres países han estado mediando esfuerzos para poner fin a las hostilidades desde que los combates transfronterizos se reanudaron en febrero y anteriormente ayudaron a negociar un alto el fuego en octubre.

Los anuncios se produjeron tras un funeral masivo por las víctimas de un ataque paquistaní contra un centro de rehabilitación de drogas en Kabul a principios de la semana. Las autoridades talibanes afganas manifestaron que el ataque mató a 408 personas e hirió a 265, aunque la cifra no pudo verificarse de manera independiente.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, declaró el miércoles que el ejército no atacó ningún hospital y que los bombardeos en Kabul estaban dirigidos contra un depósito de municiones. Tarar también anunció la pausa temporal en los combates con Kabul.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

Díaz-Canel critica cierre de embajada de Costa Rica y acusa presión de EE.UU. en crisis diplomática

Díaz-Canel critica cierre de embajada de Costa Rica y acusa presión de EE.UU. en crisis diplomática

Costa Rica rompe relaciones con Cuba y cierra embajada por crisis de derechos humanos en la isla

Costa Rica rompe relaciones con Cuba y cierra embajada por crisis de derechos humanos en la isla

ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López participan en una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo)

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras caída de Maduro y reconfigura el poder militar en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter