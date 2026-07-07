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Taj Bradley poncha a 10 y los Mellizos vencen 3-1 los Guardianes

MINNEAPOLIS (AP) — Taj Bradley permitió una carrera y ponchó a 10 en siete entradas, Kody Clemens conectó dos hits e impulsó una carrera, y los Mellizos de Minnesota vencieron la noche del martes por 3-1 a los Guardianes de Cleveland.

El lanzador abridor de los Gemelos de Minnesota, Taj Bradley, realiza un lanzamiento durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el martes 7 de julio de 2026, en Mineápolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim)
El lanzador abridor de los Gemelos de Minnesota, Taj Bradley, realiza un lanzamiento durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el martes 7 de julio de 2026, en Mineápolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim) AP

Bradley (8-3), quien estableció una marca personal con 11 ponches en su salida anterior el 1 de julio en Houston, tuvo lanzamientos de swing y fallo durante toda la noche, al registrar un máximo de su carrera de 25 swings fallidos. Permitió tres hits y no dio bases por bolas, y ganó por tercera vez en sus últimas cuatro aperturas.

Andrew Morris lanzó una octava entrada perfecta, mientras que Taylor Rogers y el venezolano Yoendrys Gómez se combinaron para un noveno episodio sin carreras por los Mellizos, que han ganado seis de sus últimos ocho juegos.

Rhys Hoskins conectó un jonrón por los Guardianes, que sufrieron su tercera derrota consecutiva.

Joey Cantillo (7-4) trabajó cinco entradas, en las que permitió dos carreras —ambas sucias— con seis hits, tres bases por bolas y siete ponches.

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FUENTE: AP

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