Taj Bradley poncha a 10 y los Mellizos vencen 3-1 los Guardianes

El lanzador abridor de los Gemelos de Minnesota, Taj Bradley, realiza un lanzamiento durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el martes 7 de julio de 2026, en Mineápolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim) AP

Bradley (8-3), quien estableció una marca personal con 11 ponches en su salida anterior el 1 de julio en Houston, tuvo lanzamientos de swing y fallo durante toda la noche, al registrar un máximo de su carrera de 25 swings fallidos. Permitió tres hits y no dio bases por bolas, y ganó por tercera vez en sus últimas cuatro aperturas.