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Taiwán investiga a tres personas por contrabando de chips Nvidia a China

TAIPÉI, Taiwán (AP) — Las autoridades de Taiwán investigan a tres personas bajo sospecha de haber utilizado documentos falsificados para introducir de contrabando en China servidores informáticos que contenían chips avanzados de Nvidia, informaron los fiscales el jueves.

Los servidores de IA de alto rendimiento fueron fabricados por Super Micro Computer Inc., con sede en San José, California. Las tres personas están acusadas de conspirar para comprar los servidores en Taiwán y luego usar los documentos falsos en las declaraciones de exportación para introducirlos de contrabando en China, indicó en un comunicado la Fiscalía del Distrito de Keelung, en Taiwán.

Los fiscales no identificaron a las tres personas. Nvidia y Super Micro no han respondido a una solicitud de comentarios.

Aunque los sospechosos conocían las restricciones de exportación de Estados Unidos que bloqueaban ese tipo de envíos a China continental, Macao y Hong Kong, siguieron adelante de todos modos por “enormes ganancias”, señaló el comunicado de la fiscalía.

Las autoridades de Estados Unidos acusaron en marzo a un vicepresidente sénior de Super Micro y a otras dos personas vinculadas a la empresa de conspirar para introducir de contrabando a China servidores de alto rendimiento por valor de miles de millones de dólares que contenían chips de Nvidia, infringiendo las medidas norteamericanas de control de exportaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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