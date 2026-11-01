Taiwán acusa a China de acoso tras enfrentamiento entre guardacostas

China considera a Taiwán, gobernado democráticamente, como una provincia separatista propia y no ha descartado el uso de la fuerza para anexarlo. Beijing envía buques de guerra y aviones militares cerca de la isla casi a diario y, en los últimos meses, ha intensificado las patrullas de la Guardia Costera, especialmente en aguas al este de Taiwán, lo que ha generado alarma en Taipéi.

La Guardia Costera taiwanesa informó que una embarcación de los guardacostas chinos entró en aguas cercanas a las islas Pratas, al suroeste de la isla principal de Taiwán, a primera hora del sábado. Añadió que un buque de la Guardia Costera taiwanesa se enfrentó a la nave china y le pidió que se retirara.

En el punto álgido del enfrentamiento, los dos barcos llegaron a estar a apenas 1,9 kilómetros (una milla náutica) el uno del otro, indicó la Guardia Costera de Taiwán.

La Guardia Costera de Taiwán instó a Beijing a “cesar de inmediato estos inútiles actos de hostigamiento”. Señaló que el incidente fue la 13ra incursión de este tipo cerca de las islas Pratas este año, en la que participaron 16 embarcaciones.

China también anunció el sábado que su Guardia Costera había enviado un grupo de buques para realizar una “patrulla rutinaria de aplicación de la ley” en aguas al este de Taiwán.

“El Servicio de Guardacostas de China continuará intensificando sus patrullas de aplicación de la ley en aguas bajo su jurisdicción, salvaguardando firmemente la soberanía territorial del país y sus derechos e intereses marítimos”, señaló el comunicado.

Francia, Alemania y el Reino Unido emitieron en junio una inusual declaración conjunta en la que expresaron alarma por las actividades chinas al este de Taiwán, al afirmar que ponían en peligro la estabilidad regional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP