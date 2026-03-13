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Tagovailoa tendrá oportunidad de competir por el puesto de titular en Atlanta, dice gerente general

El quarterback Tua Tagovailoa, recién firmado por los Falcons, tendrá la oportunidad de competir por el puesto de titular en Atlanta, donde Michael Penix Jr. se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en noviembre, informó el gerente general Ian Cunningham el viernes.

ARCHIVO - El quarterback Tua Tagovailoa de los Dolphins de Miami sonríe durante un partido contra los Saints de Nueva Orleans, el 30 de noviembre de 2025, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Doug Murray)
ARCHIVO - El quarterback Tua Tagovailoa de los Dolphins de Miami sonríe durante un partido contra los Saints de Nueva Orleans, el 30 de noviembre de 2025, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Doug Murray) AP

“Tua, al llegar aquí, sabe que viene a competir, igual que Michael sabe que viene a competir", dijo Cunningham a los periodistas. "Y, francamente, no solo ellos dos en la posición de mariscal de campo, sino que todos vienen a competir”.

“Estamos entusiasmados de tener a Tua, pero también estamos entusiasmados de contar con todos los jugadores que pudimos incorporar en esta clase de agentes libres”, agregó.

Cunningham señaló que habló con el agente de Penix antes de firmar a Tagovailoa, quien fue dejado en libertad esta semana por los Dolphins de Miami, y que el nuevo entrenador Kevin Stefanski conversó personalmente con el joven quarterback.

“No quieres tomar a alguien por sorpresa. Queremos tener conversaciones abiertas y comunicación, y sentimos que lo hicimos en lo que respecta a Michael y Tua”, comentó Cunningham.

Penix, seleccionado por los Falcons en el draft de 2024, lanzó para 1.982 yardas, nueve touchdowns y tres intercepciones la temporada pasada antes de sufrir en noviembre la rotura del ligamento que puso fin a su campaña. Fue reemplazado por Kirk Cousins, quien fue dejado en libertad esta semana.

Se espera que Penix permanezca fuera de acción hasta el inicio de la temporada 2026, lo que le daría a Tagovailoa una posible oportunidad de demostrar su valía desde temprano.

Tagovailoa llega tras una etapa de seis años con altibajos en Miami, donde los Dolphins le firmaron una extensión de contrato por cuatro años y 212,4 millones de dólares después de que lideró la liga en yardas por pase en 2023. Como resultado, Miami le deberá 54 millones de dólares en 2026.

Las dos temporadas siguientes fueron turbulentas, ya que el mariscal de campo sufrió su cuarta conmoción cerebral documentada y su rendimiento retrocedió. Fue enviado a la banca para los últimos tres partidos de 2025, decretando el final de su etapa en Miami.

Tagovailoa lanzó para 2.660 yardas, 20 touchdowns y 15 intercepciones la temporada pasada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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