Szoboszlai pidió disculpas a hinchas de Liverpool antes del duelo con PSG

Dominik Szoboszlai (izquierda) festeja luego de marcar un gol para Liverpool en el partido contra Galatasaray en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 18 de marzo de 2026. (AP Foto/Jon Super) AP

El mediocampista húngaro ha exhibido un sobresaliente nivel en una temporada difícil para el Liverpool — marcando 12 goles, incluidos tantos espectaculares contra Arsenal y Manchester City.

Pero su reacción tras la derrota 4-0 ante el City en la Copa FA este mes — encogiéndose de hombros, levantando los brazos y aplaudiendo hacia los aficionados visitantes — fue interpretada por algunos como sarcasmo cuando las imágenes de video se compartieron en redes sociales.

Su compañero Federico Chiesa lo apartó del lugar mientras se escuchaban abucheos en la zona destinada a la afición visitante en el Etihad Stadium.

De cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra Paris Saint-Germain el martes, Szoboszlai intentó aclarar lo sucedido.

“Tal vez fue un malentendido entre los aficionados y yo”, comentó. “No lo quise decir de mala manera. Sé lo que los hinchas significan para este club y lo que el club significa para los hinchas".

“Hacemos todo por los hinchas, como ellos lo hacen por nosotros. Si fue un malentendido, entonces me disculpo. No me siento por encima de ellos, me siento exactamente igual que ellos. Estoy con ellos, estamos con ellos y ojalá ellos también estén con nosotros”.

Liverpool tendrá que revertir un 2-0 adverso tras sucumbir en la ida en París contra el vigente campeón de Europa.

En las semifinales de 2019, el club de Merseyside goleó 4-0 al Barcelona en Anfield después de perder 3-0 en la ida.

Hará falta algo igual de heroico contra el PSG, que dominó por completo en la capital de Francia la semana pasada.

“Hay una convicción de que podemos hacer cosas especiales mañana, pero necesitamos ser muy, muy, muy especiales mañana para lograrlo porque jugamos contra los campeones de Europa”, manifestó el entrenador Arne Slot. “Sabemos que necesitamos una actuación excepcional para avanzar a la siguiente ronda”.

El técnico del PSG Luis Enrique advirtió a su equipo que no pensara que todo está sentenciado con el 2-0.

“Hay que tener mucho cuidado; podría haber tropiezos y podría ser una trampa”, expresó. “Todo el mundo dice: ‘Ganaron (la ida) con facilidad y fueron muy superiores al rival’. Puede ser así, pero las cosas pueden cambiar tan rápido en un partido de fútbol”.

“Nada va a cambiar nuestra mentalidad. Hay que ganar el partido y marcar goles. No pensamos en defender el resultado”, sostuvo. "Vamos a sufrir”.

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FUENTE: AP