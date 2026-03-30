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Sysco se expande al segmento de restaurantes de alto margen con acuerdo multimillonario

NUEVA YORK (AP) — Sysco, el mayor distribuidor de alimentos de Estados Unidos, adquirirá al proveedor Restaurant Depot en un acuerdo valorado en más de 29.000 millones de dólares.

ARCHIVO - El especialista John McNierney trabaja en el puesto que gestiona Sysco, en la Bolsa de Nueva York, el lunes 29 de junio de 2015. (Foto AP/Richard Drew, archivo)
ARCHIVO - El especialista John McNierney trabaja en el puesto que gestiona Sysco, en la Bolsa de Nueva York, el lunes 29 de junio de 2015. (Foto AP/Richard Drew, archivo) AP

La adquisición creará un vínculo más estrecho entre Sysco y los clientes que dependen de Restaurant Depot para obtener rápidamente los suministros que necesitan en un segmento de la industria conocido como “mayoreo de autoservicio y pago al contado”.

Sysco, con sede en Houston, atiende a más de 700.000 restaurantes, hospitales, escuelas y hoteles, y les suministra de todo, desde mantequilla y huevos hasta servilletas. Por lo general, tales productos se adquieren de manera regular para cubrir artículos que los establecimientos saben que necesitarán.

Restaurant Depot ofrece membresías a restaurantes familiares y otros negocios, dándoles acceso a almacenes abastecidos con suministros para cuando se queden cortos de lo que han comprado a proveedores como Sysco.

Es un segmento de rápido crecimiento y de altos márgenes, lo que probablemente significará que miles de restaurantes dependerán cada vez más de Sysco para sus necesidades cotidianas.

Los accionistas de Restaurant Depot recibirán 21.600 millones de dólares en efectivo y 91,5 millones de acciones de Sysco. Con base en el precio de cierre de la acción de Sysco de 81,80 dólares al 27 de marzo de 2026, el acuerdo tiene un valor empresarial de aproximadamente 29.100 millones de dólares.

Restaurant Depot fue fundada en Brooklyn en 1976. El negocio familiar, entonces conocido como Jetro Restaurant Depot, se ha convertido en el mayor mayorista de autoservicio y pago al contado del país.

Las juntas directivas de ambas compañías han aprobado la adquisición, pero aún necesitará la aprobación regulatoria. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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