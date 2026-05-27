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Swiatek mejora su marca en Roland Garros y Svitolina alarga racha ganadora a 8 partidos

PARÍS (AP) — Iga Swiatek ha mejorado su récord de carrera en el Abierto de Francia a 42-3.

Iga Swiatek, de Polonia, devuelve el balón a Sara Bejlek, de la República Checa, durante su partido de segunda ronda de individuales femeninos en el torneo de tenis de Roland Garros en París, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)
Iga Swiatek, de Polonia, devuelve el balón a Sara Bejlek, de la República Checa, durante su partido de segunda ronda de individuales femeninos en el torneo de tenis de Roland Garros en París, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Thibault Camus) AP

La campeona en cuatro ocasiones eliminó a la número 35 del ranking, Sara Bejlek, por 6-2, 6-3 para avanzar a la tercera ronda el miércoles.

Swiatek ganó Roland Garros en 2020, 2022, 2023 y 2024.

Con una ola de calor que seguía influyendo en París, la séptima preclasificada Elina Svitolina prolongó una racha de buen nivel con una victoria por 6-0, 6-4 sobre Kaitlin Quevedo.

Svitolina suma una racha de ocho triunfos consecutivos tras levantar el trofeo del Abierto de Italia.

Además, la undécima preclasificada Belinda Bencic venció a la estadounidense Caty McNally por 6-4, 6-0.

Por cuarto día consecutivo de este torneo, se pronosticó que la temperatura subiría hasta al menos 32 grados Celsius (90 Fahrenheit).

Más tarde el miércoles, Novak Djokovic, de 39 años, se enfrenta al francés Valentin Royer, número 74 del ranking, mientras que el segundo preclasificado Alexander Zverev jugará contra Tomas Machac en la sesión nocturna de la cancha Philippe-Chatrier.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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