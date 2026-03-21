Suzuki se perderá debut de Cachorros tras lesión en el Clásico Mundial de Béisbol

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El equipo evaluaba si colocarlo en la lista de lesionados.

“El día inaugural no va a suceder. (Él) no va a estar listo para jugar el día inaugural. Tenemos que tomar una decisión. Una vez que pase el día inaugural, tenemos que tomar una decisión: si simplemente tiene sentido darle algo de tiempo. Tenemos tiempo para tomar esa decisión, pero ahí es más o menos donde estamos”, señaló Counsell.

Los Cachorros abren contra Washington en el Wrigley Field el jueves.

Suzuki se lesionó en la derrota de Japón por 8-5 ante Venezuela en un juego de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol el 14 de marzo en Miami. Caminó con dificultad hacia el dugout después de deslizarse de cabeza hacia la segunda base cuando fue puesto out intentando robar en la primera entrada. Suzuki fue reemplazado en el jardín central al término de esa media entrada.

El jugador de 31 años regresó a las instalaciones de entrenamiento de primavera de los Cachorros el lunes, cuando se le vio caminando lentamente con una rodillera blanda en la rodilla lesionada. A Suzuki se le realizaron estudios de imagen para determinar el alcance de la lesión.

Suzuki afronta la última temporada de un contrato de 85 millones de dólares por cinco años. Batea para .269 con 87 jonrones y 296 carreras impulsadas en 532 juegos con los Cachorros, incluyendo 103 impulsadas —la mayor cifra del equipo— con 32 jonrones en 2025.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP