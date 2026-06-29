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Suzuki conecta sencillo decisivo ante Miller y Cachorros vencen 3-2 a Padres

CHICAGO (AP) — Seiya Suzuki conectó un sencillo que definió el juego ante Mason Miller en la novena entrada, y los Cachorros de Chicago vencieron 3-2 la noche del lunes a los Padres de San Diego.

El japonés Seiya Suzuki, derecha, de los Cachorros de Chicago, celebra con un compañero despúes de batear un sencillo productor de la carrera de la victoria para dejar tendidos a los Padres de San Diego en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 29 de junio de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh)
El japonés Seiya Suzuki, derecha, de los Cachorros de Chicago, celebra con un compañero despúes de batear un sencillo productor de la carrera de la victoria para dejar tendidos a los Padres de San Diego en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 29 de junio de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Dansby Swanson y Pete Crow-Armstrong iniciaron el rally decisivo con un par de sencillos ante Jason Adam (2-2). Luego ingresó Miller y permitió un sencillo de Alex Bregman al jardín central, con lo que se llenaron las bases.

Michael Busch siguió con un elevado al jardín izquierdo, y Jase Bowen puso out a Swanson cuando intentó anotar en la jugada. Después, Suzuki envió a Bowen hasta la pared cubierta de hiedra con un batazo al jardín izquierdo. Bowen intentó hacer una atrapada en salto, pero no pudo quedarse con la pelota.

Fue el segundo hit que define un juego en la carrera de Suzuki y la décima victoria por walk-off de Chicago esta temporada, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Trent Thornton (3-2) lanzó la novena para llevarse el triunfo. El dominicano Fernando Tatis Jr. conectó un sencillo con un out, pero el receptor panameño Miguel Amaya lo puso out cuando intentó robarse la segunda base.

El zurdo de los Cachorros, Shota Imanaga permitió nueve hits en 6 1/3 entradas en su primera apertura de calidad desde el 13 de mayo.

Griffin Canning abrió por los Padres y permitió cinco hits en 4 y 1/3 de entradas.

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