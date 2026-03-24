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Suspendido fiscal general de Honduras comparece en el Congreso

TEGUCIGALPA (AP) — El Congreso de Honduras interpelará el martes al suspendido fiscal general Johel Zelaya para que responda por presuntas actuaciones inconstitucionales y negligencia ligadas con las elecciones de noviembre de 2025.

Zelaya comparecerá ante una comisión legislativa conformada por varios diputados que buscan determinar su responsabilidad en los presuntos delitos en los que habría incurrido durante el proceso electoral.

El Congreso aprobó la víspera someter a juicio político a Zelaya y suspenderlo mientras avanza la investigación. En su reemplazo fue designado de forma provisional el fiscal adjunto Marcio Cabañas.

El Parlamento detalló que desde que se creó la figura del juicio político en 2013 “Zelaya es el primer alto funcionario en ser suspendido en Honduras para afrontar ese proceso”.

En una primera reacción en su cuenta de X, Zelaya dijo estar tranquilo y que durante su comparecencia va a exponer “la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos que se han realizado, siempre con objetividad y respeto al marco legal”.

El juicio político contra Zelaya está vinculado con la persecución a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante los comicios del 28 de noviembre de 2025.

En medio del proceso la fiscalía abrió una investigación y presentó una serie de audios que vinculaban a dos consejeras con una supuesta trama para cometer fraude electoral.

“En el desempeño de su cargo y en especial durante el proceso electoral, incluyendo días previos a las elecciones generales de 2025, el Ministerio Público, bajo la dirección superior del Fiscal General de la República, desarrolló una serie de actuaciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral”, dice la denuncia parlamentaria.

El documento fue admitido por la Asamblea Legislativa, sometido a votación y aprobado por 93 de los 128 diputados.

El lunes el expresidente Manuel Zelaya Rosales, derrocado en un golpe de Estado en 2009, y la excandidata presidencial Rixi Moncada llegaron a las inmediaciones del Congreso con un grupo de partidarios a protestar contra el juicio político.

La votación presidencial estuvo marcada por un lento escrutinio que duró casi un mes y denuncias de fraude por parte del partido oficialista.

FUENTE: AP

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