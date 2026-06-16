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Suspenden Bravos-Gigantes por lluvia. Se reanuda el miércoles con San Francisco adelante 3-2

ATLANTA (AP) — El primer juego de una serie de tres entre los Bravos de Atlanta y los Gigantes de San Francisco fue suspendido por lluvia y se reanudará el miércoles a las 2 de la tarde, con los Gigantes arriba 3-2 y los Bravos bateando en la parte baja de la segunda entrada.

El personal del campo de los Bravos de Atlanta cubre el cuadro con una lona luego de que el juego fuera suspendido debido al clima en la segunda entrada de un partido de béisbol, el martes 16 de junio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser)
El personal del campo de los Bravos de Atlanta cubre el cuadro con una lona luego de que el juego fuera suspendido debido al clima en la segunda entrada de un partido de béisbol, el martes 16 de junio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Formará parte de una doble cartelera, con el segundo juego programado para comenzar a las 7:15 de la tarde.

Drake Baldwin, de Atlanta, conectó el jonrón más largo de la temporada de las Grandes Ligas en su primer turno al bate. El receptor de los Bravos le pegó a una recta de Adrian Houser, de San Francisco, y la envió 473 pies al jardín central para abrir el juego para los Bravos.

Después de la parte alta de la segunda entrada, el personal de mantenimiento del estadio comenzó a atender el terreno bajo una lluvia constante. Tras casi dos horas de lluvia intermitente, se colocó la lona y el juego fue suspendido. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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