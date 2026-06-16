Suspenden Bravos-Gigantes por lluvia. Se reanuda el miércoles con San Francisco adelante 3-2

ATLANTA (AP) — El primer juego de una serie de tres entre los Bravos de Atlanta y los Gigantes de San Francisco fue suspendido por lluvia y se reanudará el miércoles a las 2 de la tarde, con los Gigantes arriba 3-2 y los Bravos bateando en la parte baja de la segunda entrada.