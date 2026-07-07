Suspenden al jardinero de los Medias Rojas, Nate Eaton, por 2 juegos

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Nate Eaton, de los Medias Rojas de Boston, es eliminado con un elevado ante el lanzador relevista de los Rockies de Colorado, Zach Agnos, en la octava entrada de un partido de béisbol, el martes 23 de junio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

Los Medias Rojas anunciaron la sanción reducida el martes y señalaron que Eaton comenzaría a cumplir su suspensión esa noche contra los Medias Blancas, en el primero de una serie de tres juegos en Chicago.

Eaton fue sancionado después de forcejear con el lanzador de los Nacionales, Miles Mikolas, durante un juego en Boston el 30 de junio. Ese incidente, que derivó en la expulsión de ambos jugadores, ocurrió después de que el venezolano Willson Contreras objetó comentarios hechos por el lanzador Cade Cavalli y se lanzó hacia el montículo, arrojando su casco.

Cavalli y Contreras recibieron inicialmente suspensiones de siete juegos cada uno y ambos apelaron, al igual que Eaton y Mikolas, quien fue suspendido cinco juegos.

Cavalli aceptó una suspensión reducida de cinco juegos, mientras que Eaton aceptó la reducción de un juego en su castigo.

Las decisiones sobre las apelaciones de Contreras y Mikolas seguían pendientes el martes, y Contreras apareció en la alineación contra los Medias Blancas, después de enterarse también de que había sido seleccionado como reemplazo al Juego de Estrellas por el dominicano Vladimir Guerrero Jr.

Eaton, de 29 años, ha disputado 12 juegos con Boston esta temporada y en ocasiones ha sido titular en lugar del mexicano Jarren Duran contra lanzadores zurdos.

Eaton batea para .143, con un jonrón y dos dobles, y se ha robado dos bases. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP