Surgen dudas sobre el tratamiento de emergencia a futbolista español en choque mortal

El delantero del Tenerife Jesús de Miguel murió el martes, un día después de recibir un fuerte golpe del arquero del equipo rival durante un partido de la segunda división de España y ser trasladado de urgencia a un hospital.

La Policía Nacional de España abrió una investigación por un posible homicidio involuntario, un procedimiento estándar cuando se trata de una muerte no natural. Se espera que los investigadores evalúen si la entrada del portero del Andorra Jesús Owono fue más allá del curso normal del juego.

Pero el incidente también planteó preguntas sobre la atención en el campo que recibió el jugador de 30 años tras desplomarse el lunes sobre el césped, incluido cuán rápido se le practicó la reanimación cardiopulmonar (RCP) y si los sanitarios utilizaron un desfibrilador.

Elvira González, presidenta de la Asociación de Enfermeras, Técnicos de Emergencias y Cuidadores de España, declaró a The Associated Press el miércoles que su organización estaba recabando más información.

No podemos decir si lo han hecho bien o mal, pero si exigimos que todos los procedimientos en cualquier evento publico sigan los estándares de la buena práctica internacional", dijo González.

El personal médico del equipo estuvo a su lado 20 segundos después de que De Miguel se desplomara, tras ser arrollado en el aire por Owono mientras disputaban un balón alto en los minutos finales del partido. Los servicios de emergencia llegaron poco después y llevaron una camilla al lugar en menos de un minuto.

No está claro qué atención médica recibió De Miguel durante los cinco minutos en que permaneció tendido en el césped antes de ser retirado en camilla y colocado en una ambulancia que esperaba justo fuera del campo.

Algunos medios españoles informaron que recibió RCP en la ambulancia y recuperó el pulso, mientras que otros sostienen que recibió RCP en el campo. No se ha establecido si se utilizó un desfibrilador.

Tenerife no respondió a repetidas llamadas ni a una solicitud por correo electrónico en la que se pedía más información sobre el tratamiento de emergencia que recibió De Miguel.

"Las informaciones son contradictorias", señaló González. “Lo primero que nos interesa es cuándo y dónde recuperó el pulso. Los primeros 10 minutos son vitales para esta persona. Solo se puede mover a una persona una vez que se restablece el pulso”.

La atención en el campo resultó salvadora para otros deportistas que se desplomaron durante la competición, incluido el futbolista danés Christian Eriksen, cuyo corazón se detuvo durante un partido de la Eurocopa en 2021. En la NFL, Damar Hamlin, de los Bills de Buffalo, recibió RCP y fue tratado con un desfibrilador en el campo después de sufrir un paro cardíaco en 2023. Ambos sobrevivieron.

El propietario del equipo quiere respuestas

Algunos medios locales dicen que la investigación policial también está examinando la atención médica inmediata que recibió De Miguel en el estadio del Tenerife. La Policía Nacional en Madrid y en Tenerife no quiso hacer comentarios al respecto a AP.

Rayco García, el mayor accionista del Tenerife, reconoció que aún hay mucho por aclarar.

“Hay quienes dicen que que fue el golpe lo que le produce la muerte desde un principio y que luego cuando le logran estabilizarlo fue artificialmente y era muy difícil sacar todo adelante”, indicó García a la emisora española Cadena Ser el martes. “Yo prefiero ser cauto y esperar a lo que diga la autopsia. Y a raíz de ahí pues ya tomaremos medidas y hablaremos de lo que toque hablar”.

Afirmó que el equipo médico siguió el protocolo y que “saltamos súper rápido al campo".

Pero, añadió García, “me gustaría también saber a través de esta investigación, si hay algo que no sabemos, puede saberlo porque esto no puede volver a suceder. Y si hay algo que estaba en nuestras manos y eso podría haber evitado esta tragedia".

Al ser preguntado por qué la ambulancia no entró al campo para ayudar a evacuar a De Miguel, García dijo que el servicio médico del club no ordenó que se acercara.

La normativa de la federación española de fútbol establece que el equipo local debe contar con al menos un médico en el lugar, y que el club local debe tener preparada una ambulancia equipada con soporte vital, incluido un desfibrilador.

La Liga no respondió a una solicitud de comentarios sobre los protocolos de emergencia.

El fútbol español, en shock

La muerte de De Miguel conmocionó a la comunidad futbolística en España y más allá. Equipos de toda Europa rindieron homenaje a De Miguel antes de los partidos de la Liga de Campeones el martes.

Los aficionados dejaron flores en un altar improvisado fuera del estadio de Tenerife.

Owono difundió un comunicado a través de su club el miércoles, en el que ofreció sus condolencias a la familia de De Miguel.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, expresó el arquero. "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas la personas que lo querían.

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, añadió.

A De Miguel le sobreviven su esposa y su hija de 1 año, quienes estuvieron en el partido del lunes. Sus padres volaron rápidamente a Tenerife, que forma parte del archipiélago de las Islas Canarias.

El equipo viajará a la península para asistir a un funeral por De Miguel que, según García, tentativamente será el jueves en la provincia central de Toledo.

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FUENTE: AP