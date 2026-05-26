Suprema Corte de EEUU no intervendrá en demanda por discriminación de Flores contra la NFL

ARCHIVO - Foto del 27 de diciembre del 2021, el entrenador de los Dolphins de Miami Brian Flores en el encuentro ante los Saints de Nueva Orleans. (AP Foto/Butch Dill, Archivo) AP

Los jueces rechazaron la apelación que presentó la liga, pidiendo que el caso se tramitara mediante su proceso de arbitraje en lugar de un tribunal abierto en Nueva York. El juez Brett Kavanaugh discrepó de la decisión de no aceptar el caso.

Flores, que es de raza negra, demandó a la liga y a tres equipos en febrero de 2022, al alegar que la liga estaba “plagada de racismo” en sus prácticas de contratación en lo que respecta a los entrenadores negros. Posteriormente se sumaron a la demanda otros entrenadores negros, Steve Wilks y Ray Horton.

Flores, quien fue despedido por los Dolphins poco antes de que se presentara la demanda, es ahora el coordinador defensivo de los Vikings de Minnesota.

La NFL ha sostenido que Flores debería someterse a arbitraje en lugar de acudir al sistema judicial, pero tribunales inferiores han dado la razón a los demandantes. La liga indicó que respetaba la decisión de la Corte Suprema, que permite que se mantengan las resoluciones de instancias inferiores, pero que está “plenamente preparada para defenderse a medida que este asunto avance”.

David Gottlieb y Douglas Wigdor, abogados de los demandantes, señalaron que estaban satisfechos con la decisión. En un comunicado, afirmaron: “La NFL debe aceptar ahora que su comisionado no puede ser el árbitro de las denuncias de discriminación contra la liga y sus equipos. Esperamos con interés litigar estas reclamaciones en los tribunales”.

Flores fue despedido después de registrar una marca de 24-25 en tres años sin apariciones en los playoffs. Los Dolphins sí tuvieron temporadas ganadoras consecutivas antes de que Flores fuera destituido.

Flores demandó a la NFL, así como a los Broncos de Denver, Giants de Nueva York y Texans de Houston. Se entrevistó con los Broncos en 2019 y con los Giants y los Texans en 2022.

Wilks, quien fue despedido como coordinador defensivo de los Jets en diciembre, se sumó a la demanda al afirmar que los Cardinals de Arizona lo contrataron en 2018 como un “entrenador puente” —lo ascendieron a entrenador interino, pero luego lo pasaron por alto para el puesto permanente. Sostuvo que los Cardinals no le brindaron una oportunidad realista de tener éxito.

Horton, quien entrenó por última vez en la NFL en 2019, alegó que los Titans de Tennessee no le ofrecieron una entrevista genuina para el puesto de entrenador en jefe en 2016.

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FUENTE: AP