Suplentes, saques iniciales y otros cambios de reglas se debatirán en reunión anual de la NFL

ARCHIVO - Foto del 11 de enero del 2026, el balón con el logo de la NFL en el campo durante el encuentro de comodín entre los Patriots de Nueva Inglaterra y Chargers de Los Ángeles. (AP Foto/Greg M. Cooper, Archivo) AP

Un tema que dominó la conversación por estas fechas el año pasado —el (asterisk)tush push(asterisk)— no está en el orden del día porque no se ha presentado ninguna propuesta para eliminar la jugada, aunque estuvo a punto de prohibirse en una votación ajustada en 2025.

Los entrenadores de la NFC hablarán con los reporteros el lunes, los de la AFC lo harán el martes y el comisionado Roger Goodell pondrá el cierre.

La propuesta más importante difundida por el comité de competencia de la NFL es un plan de contingencia en caso de que la liga decida utilizar oficiales suplentes debido a una posible interrupción laboral, como hizo al inicio de la temporada 2012. El actual convenio colectivo entre la NFL y la Asociación de Árbitros de la NFL vence el 31 de mayo.

La propuesta permitiría que el centro de repeticiones en Nueva York asesore a los oficiales en el campo sobre cualquier castigo no señalado por rudeza contra el pasador o por lanzamiento intencional al suelo, así como sobre cualquier acto que habría derivado en una expulsión si se hubiera marcado una infracción.

El uso de oficiales suplentes por parte de la NFL durante las primeras tres semanas de la temporada 2012 derivó en varios errores y decisiones equivocadas, incluida la anotación por recepción disputada conocida como la “Fail Mary”.

“Las negociaciones con los oficiales no han avanzado tan rápido como hubiéramos querido. Hemos presentado varias propuestas. Buscamos mejorar la rendición de cuentas y el desempeño de los oficiales, y simplemente no hemos llegado a donde necesitamos”, expresó Jeff Miller, ejecutivo de la NFL. “Así que vamos a jugar fútbol americano este otoño, y vamos a necesitar oficiales para hacerlo. Por eso, esto es parte de la preparación, y nos vimos obligados a tomar este tipo de decisiones anticipándonos a jugar en un entorno diferente”.

Cambios en la patada de salida dinámica

Se proponen varios ajustes menores a la regla de la patada de salida dinámica, que inicia su tercera temporada.

“En 2024, tuvimos 920 devoluciones y 25.000 yardas de devolución. En 2025, tuvimos 2.076 devoluciones y 53.869 yardas. Así que es un cambio de locos en el juego, uno en el que hemos trabajado durante mucho tiempo”, explicó Rich McKay, director ejecutivo de los Atlanta Falcons y presidente del Comité de Competencia. “Es mérito de los entrenadores de equipos especiales, que se han reunido y realmente han ayudado a influir en dónde estamos con esa jugada. Es mérito de nuestros entrenadores en jefe por ser lo suficientemente flexibles para adoptar y adaptarse, mejor dicho, a la jugada. Así que es una historia realmente buena”.

“Pero no vamos a dejarlo tal cual. Este año vamos a proponer que permitamos la alineación 5-4-2... Esa en realidad era la alineación original que querían los entrenadores de equipos especiales, pero nos lo tomamos con calma y fuimos un poco conservadores, si se quiere, en cómo permitimos el cambio de alineación. Así que ese es nuestro proceso y cómo llegamos a donde estamos”.

Tecnología e IA

La liga ha adoptado avances en tecnología e inteligencia artificial, incluida la colocación de chips en los balones y el uso de mediciones virtuales para determinar los primeros intentos.

“La capacidad de usar cualquier tecnología moderna en los medios para hacer avanzar el juego en el campo o con nuestros aficionados, especialmente a nivel internacional, llega en un momento realmente importante para el crecimiento de la liga”, señaló Miller.

Crecimiento internacional

La NFL disputará nueve partidos internacionales esta temporada, incluidos los primeros encuentros de temporada regular en Francia y Australia. El objetivo es llegar a jugar eventualmente 16 partidos en el extranjero.

“Es un área increíblemente importante de nuestro negocio y crecimiento, y ocupa una buena cantidad de tiempo durante estas reuniones”, comentó Miller.

Conmociones

Hubo 35 conmociones en patadas de salida en 2025, frente a ocho en 2024, principalmente porque mover el (asterisk)touchback(asterisk) a la yarda 35 resultó en 1.157 devoluciones más. La tasa de devoluciones de patada subió a 74% desde 33% la temporada pasada, y fue la tasa de devoluciones más alta en 15 años. Aun así, la tasa general de lesiones es menor que en patadas de salida anteriores, cuando el equipo de cobertura tenía carrera previa, en comparación con la salida desde posición estática de la nueva regla.

“El objetivo era tener menos lesiones y una tasa de lesiones más baja en esa jugada, y hacer que se pareciera más a una jugada desde la línea de golpeo, lo cual se ha logrado en gran medida. Pero siempre supimos que íbamos a revisar esta jugada en cuanto tuviéramos más datos, y con una tasa de devoluciones de casi 75% este año, tenemos un montón de jugadas que hemos estado analizando y a mucha gente, y hemos trabajado con mucha diligencia en esto porque creemos que los resultados van en una dirección realmente buena. Pero sí necesitamos abordar las lesiones que vimos este año tanto para el devolvedor como para el tacleador”, añadió Miller.

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FUENTE: AP