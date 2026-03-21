americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sungjae Im lidera en Innisbrook; Brandt Snedeker también va en el grupo final

PALM HARBOR, Florida, EE.UU. (AP) — Sungjae Im está en posición de lograr una victoria de punta a punta en el Campeonato Valspar en Innisbrook tras un inicio lento en su regreso de una lesión en la muñeca.

El surcoreano Sungjae Im aprieta el puño tras embocar un putt para birdie en el hoyo 18 durante la tercera ronda del torneo de golf Valspar Championship, el sábado 21 de marzo de 2026, en Palm Harbor, Florida. (Chris Urso/Tampa Bay Times vía AP)
El surcoreano Sungjae Im aprieta el puño tras embocar un putt para birdie en el hoyo 18 durante la tercera ronda del torneo de golf Valspar Championship, el sábado 21 de marzo de 2026, en Palm Harbor, Florida. (Chris Urso/Tampa Bay Times vía AP) AP

Embocó el sábado un putt para birdie de 13 pies en el hoyo 18, par 4, para firmar 69, 2 bajo par, y tomar una ventaja de dos golpes sobre Snedeker, el capitán de la Presidents Cup de Estados Unidos, de 45 años, que compite con una exención de patrocinador, y sobre David Lipsky.

Snedeker hizo birdie en tres de los primeros cuatro hoyos en una ronda de 67, y Lipsky firmó 70 en la tarde soleada.

Tras fallar dos cortes consecutivos en su regreso, Im lideró por un golpe después de cada una de las dos primeras rondas en condiciones firmes y rápidas en el recorrido Copperhead, con tarjetas de 64 y 69.

“No pude practicar durante dos meses. Así que creo que muchos de mis golpes que no me gustaron del año pasado, una vez que empecé a practicar, pude corregirlos y simplemente ha ido mejorando de manera constante”, comentó.

Im jugó el sábado los primeros nueve hoyos con 3 bajo par, con birdies en los hoyos 1, 7 y 8. Hizo bogey en el 12, par 4, y en el 13, par 3, y logró que cayera el putt de izquierda a derecha en el 18 para colocarse con 11 bajo par y una tarjeta de 202.

El jugador surcoreano de 27 años tiene dos victorias en el PGA Tour: el Honda Classic de 2020 y el Shriners Children’s Open de 2021.

Snedeker ganó el más reciente de sus nueve títulos del PGA Tour en 2018 y solo tuvo dos top 10 en el último año.

Lipsky hizo cinco birdies y cuatro bogeys. Aún no ha ganado en el PGA Tour.

Matt Fitzpatrick, segundo la semana pasada en The Players Championship, culminó la ronda con 8 bajo par junto con Marco Penge. Ambos firmaron 68.

Brooks Koepka está empatado en el puesto 16 con 3 bajo par tras una ronda de 71.

___

Golf de AP: https://apnews.com/hub/golf

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter