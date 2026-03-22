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Sunderland remonta al final y saca triunfo ante el Newcastle en la Liga Premier

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Brian Brobbey marcó a los 90 minutos para darle a Sunderland el derecho a presumir tras ganar el domingo en el derbi Tyne-Wear contra Newcastle.

Brian Brobbey del Sunderland celebra tras anotar en el encuentro de la Liga Premier ante el Newcastle el domingo 22 de marzo del 2026. (Owen Humphreys/PA via AP)
Brian Brobbey del Sunderland celebra tras anotar en el encuentro de la Liga Premier ante el Newcastle el domingo 22 de marzo del 2026. (Owen Humphreys/PA via AP) AP

El remate de Brobbey a quemarropa selló la remontada 2-1 en St James' Park y permitió que Sunderland completara un doblete en la Liga Premier sobre su rival más encarnizado.

Sunderland también superó a Newcastle y se colocó 11mo en la clasificación.

Anthony Gordon había puesto en ventaja al equipo local tras aprovechar pases descuidados en defensa y sacar un disparo raso que superó a Melker Ellborg a los 10 minutos.

Chemsdine Talbi empató poco antes de la hora de juego y Brobbey dejó atónitos a los aficionados locales al anotar en el segundo intento en los minutos finales.

El partido se detuvo debido a un reporte de abuso discriminatorio desde la grada contra Lutsharel Geertruida, de Sunderland.

Antes del saque inicial, se vivieron escenas tensas entre aficionados fuera del estadio. La policía de Northumberland informó que realizaron un arresto.

Tottenham y Nottingham Forest, que luchan por evitar el descenso, se enfrentan más tarde. Aston Villa también enfrenta a otro equipo que intenta eludir la caída: West Ham.

En el último encuentro de la jornada, Arsenal y Manchester City disputan el primer gran trofeo doméstico de la temporada en la final de la Copa de la Liga inglesa en Wembley.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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