Suecia vence a Suiza y gana el oro en curling femenino en los Juegos de Invierno

CORTINA D'AMPEZZO, Italy (AP) — En lo que respecta al curling olímpico, Suecia está justo detrás de Canadá como la nación más exitosa en este deporte.

El equipo femenino de curling de Suecia posa con la medalla de oro tras vencer a Suiza en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina dAmpezzo, Italia el domingo 22 de febrero del 2026. (AP Foto/Misper Apawu)
Y el domingo las suecas vencieron a Suiza para llevarse el oro y cerrar la competencia de la disciplina en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Fue el sexto oro olímpico de Suecia y su 13ma medalla en total en curling olímpico, solo por detrás de Canadá (7 oros y 14 medallas) en ambas categorías.

Después de sorprender a Canadá, el equipo mejor clasificado, en las semifinales, el equipo de Anna Hasselborg derrotó por 6-5 a la Suiza de Silvana Tirinzoni.

El equipo de Hasselborg, 12do del ranking, celebró saltando sobre el hielo con una bandera sueca colocada sobre los hombros.

Canadá venció el sábado a Estados Unidos para quedarse con el bronce.

Suecia también ganó el dobles mixto en Cortina, con Isabella y Rasmus Wranå, el primer equipo de hermanos del país en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

En la competencia masculina, el controvertido equipo de Canadá dejó atrás las acusaciones de trampa y venció a Gran Bretaña para quedarse con el oro.

Los otros integrantes del equipo de Suecia fueron Sara McManus, Agnes Knochenhauer y Sofia Scharback.

Knochenhauer sacó cuatro piedras rojas suizas en el 10mo end para preparar el tiro decisivo con la última piedra de Hasselborg.

A los 46 años, Tirinzoni fue la mujer de mayor edad en la competencia. Sumó la plata olímpica a sus cuatro oros en campeonatos mundiales.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

