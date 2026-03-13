americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Suecia investiga petrolero acusado de usar bandera falsa en el mar Báltico

ESTOCOLMO (AP) — Las autoridades suecas investigan un petrolero que presuntamente navegaba bajo una bandera falsa en el mar Báltico.

En esta imagen, tomada con una cámara termográfica y facilitada por la Guardia Costera de Suecia, investigadores abordan el buque cisterna Sea Owl I el jueves 12 de marzo de 2026, frente a la costa de Trelleborg, Suecia, en el marco de una pesquisa sobre la navegabilidad de la embarcación. (Guardia Costera sueca vía AP)
En esta imagen, tomada con una cámara termográfica y facilitada por la Guardia Costera de Suecia, investigadores abordan el buque cisterna "Sea Owl I" el jueves 12 de marzo de 2026, frente a la costa de Trelleborg, Suecia, en el marco de una pesquisa sobre la navegabilidad de la embarcación. (Guardia Costera sueca vía AP) AP

La Guardia Costera de Suecia abordó el “Sea Owl I” el jueves frente a la costa sueca de Trelleborg. El petrolero navegaba bajo la bandera de las islas Comoras, ubicadas frente a África oriental, aunque la Guardia Costera afirma que los investigadores creen que esa no era su bandera correcta.

El petrolero también figura en la lista de sanciones de la Unión Europea y había viajado de Brasil a Rusia, indicó la Guardia Costera sueca en un comunicado. Anteriormente se utilizó para transportar petróleo entre esos dos países, aunque el jueves no parecía llevar carga.

Los investigadores registrarán el barco y realizarán entrevistas para determinar la navegabilidad de la embarcación.

Es el segundo buque que navega en aguas territoriales suecas y que ahora está bajo investigación de la Guardia Costera de Suecia en la última semana, bajo sospecha de usar una bandera falsa. El carguero “Caffa”, que navega con una tripulación mayoritariamente rusa, está acusado de transportar grano robado al tiempo que figura en la lista de sanciones de Ucrania.

Suecia anunció el año pasado que intensificará las comprobaciones de seguros a buques extranjeros, en una medida destinada a endurecer los controles sobre la llamada “flota en la sombra” de Rusia, compuesta por barcos envejecidos que se utilizan para transportar petróleo y gas o para llevar grano ucraniano robado.

La edad promedio de las embarcaciones es de alrededor de 18 años, lo que significa que están cerca del final de su vida útil y son más vulnerables a accidentes, especialmente si no reciben un buen mantenimiento.

El gobierno en Estocolmo encargó el año pasado a la Guardia Costera y a la Administración Marítima de Suecia recopilar información sobre seguros no sólo de los barcos que hacen escala en puertos suecos, sino también de los que atraviesan las aguas territoriales del país y su zona económica exclusiva.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

El Cangrejo, nieto de Raúl Castro, aparece en reunión del régimen sobre negociaciones con EE.UU.

"El Cangrejo", nieto de Raúl Castro, aparece en reunión del régimen sobre negociaciones con EE.UU.

Régimen cubano anuncia liberación de 51 presos tras diálogo con el Vaticano en medio de críticas por presos políticos
ULTIMA HORA

Régimen cubano anuncia liberación de 51 presos tras diálogo con el Vaticano en medio de críticas por presos políticos

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica
ULTIMA HORA

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter