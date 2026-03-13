Suecia investiga petrolero acusado de usar bandera falsa en el mar Báltico

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En esta imagen, tomada con una cámara termográfica y facilitada por la Guardia Costera de Suecia, investigadores abordan el buque cisterna "Sea Owl I" el jueves 12 de marzo de 2026, frente a la costa de Trelleborg, Suecia, en el marco de una pesquisa sobre la navegabilidad de la embarcación. (Guardia Costera sueca vía AP) AP

La Guardia Costera de Suecia abordó el “Sea Owl I” el jueves frente a la costa sueca de Trelleborg. El petrolero navegaba bajo la bandera de las islas Comoras, ubicadas frente a África oriental, aunque la Guardia Costera afirma que los investigadores creen que esa no era su bandera correcta.

El petrolero también figura en la lista de sanciones de la Unión Europea y había viajado de Brasil a Rusia, indicó la Guardia Costera sueca en un comunicado. Anteriormente se utilizó para transportar petróleo entre esos dos países, aunque el jueves no parecía llevar carga.

Los investigadores registrarán el barco y realizarán entrevistas para determinar la navegabilidad de la embarcación.

Es el segundo buque que navega en aguas territoriales suecas y que ahora está bajo investigación de la Guardia Costera de Suecia en la última semana, bajo sospecha de usar una bandera falsa. El carguero “Caffa”, que navega con una tripulación mayoritariamente rusa, está acusado de transportar grano robado al tiempo que figura en la lista de sanciones de Ucrania.

Suecia anunció el año pasado que intensificará las comprobaciones de seguros a buques extranjeros, en una medida destinada a endurecer los controles sobre la llamada “flota en la sombra” de Rusia, compuesta por barcos envejecidos que se utilizan para transportar petróleo y gas o para llevar grano ucraniano robado.

La edad promedio de las embarcaciones es de alrededor de 18 años, lo que significa que están cerca del final de su vida útil y son más vulnerables a accidentes, especialmente si no reciben un buen mantenimiento.

El gobierno en Estocolmo encargó el año pasado a la Guardia Costera y a la Administración Marítima de Suecia recopilar información sobre seguros no sólo de los barcos que hacen escala en puertos suecos, sino también de los que atraviesan las aguas territoriales del país y su zona económica exclusiva. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP