Suecia extiende el contrato del técnico Graham Potter antes del repechaje mundialista

ARCHIVO - Graham Potter (izquierda), seleccionador de Suecia, habla con los medios durante una conferencia de prensa del equipo sueco, un día antes del juego de fútbol de clasificación del Grupo B para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Suiza, en Ginebra, Suiza, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Salvatore Di Nolfi/Keystone vía AP, Archivo) AP

La Federación Sueca de Fútbol le dio a Potter el jueves un contrato hasta 2030, un voto de confianza mientras se prepara para los playoffs de clasificación al Mundial este mes.

Suecia juega contra Ucrania en la sede neutral Valencia, España, el 26 de marzo, y el ganador avanza a un partido decisivo cinco días después, en el que será local ante Polonia o Albania.

El ganador de la llave se unirá a un grupo del Mundial con Países Bajos, Japón y Túnez, y disputará partidos en México y Texas.

Potter fue contratado por Suecia en octubre, al regresar al país donde el inglés se forjó su reputación al guiar al Ostersund desde la cuarta categoría hasta la máxima división.

Heredó un plantel talentoso, aunque afectado por lesiones de larga duración, incluidas las de los delanteros estrella Alexander Isak y Dejan Kulusevski.

FUENTE: AP