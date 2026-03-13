Sudáfrica usa militares para desmantelar operaciones de minería ilegal

Soldados y policías sudafricanos sacan equipos abandonados por mineros ilegales en Randfontein, al oeste de Johannesburgo, el 12 de marzo del 2026. (AP foto/Themba Hadebe) AP

La policía y el ejército recuperaron diversas herramientas utilizadas por los mineros ilegales, incluidos generadores y máquinas perforadoras —equipo documentado por un fotógrafo de The Associated Press el jueves.

También se desmantelaron zanjas improvisadas con provisiones de comida y utensilios pertenecientes a los mineros, y quedaron prendas de vestir abandonadas después de que los mineros huyeran del lugar en Randfontein, a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste de Johannesburgo.

Las operaciones surgieron después de que el gobierno decidió desplegar soldados en algunas de las zonas más afectadas por el crimen del país, incluida la provincia de Cabo Occidental que abarca Ciudad del Cabo, y la provincia de Gauteng, el centro económico.

Con decenas de pozos mineros abandonados a lo largo de las afueras de Johannesburgo, la minería ilegal es generalizada en la zona donde sindicatos delictivos fuertemente armados y mineros informales conocidos como “zama zamas” ingresan a los pozos en busca de depósitos remanentes de oro u otros minerales preciosos.

Extraer minerales sin una licencia del gobierno es ilegal y, en algunos lugares, las condiciones son peligrosas.

Otras provincias con pozos abandonados, como Noroeste y Mpumalanga, también han registrado altos niveles de minería ilegal, a veces con consecuencias trágicas.

Las autoridades calculan que hay 30.000 mineros ilegales en Sudáfrica, que operan en algunos de sus 6.000 pozos mineros abandonados.

El gobierno ha señalado un aumento de la minería ilegal, que estima vale más de 4.000 millones de dólares al año solo en oro perdido a manos de sindicatos criminales.

Se cree que el negocio está controlado predominantemente por migrantes de los países vecinos Lesotho, Zimbabue y Mozambique, lo que aviva el enojo entre comunidades sudafricanas tanto contra los jefes criminales como contra los extranjeros que viven en la comunidad local.

Al responder a preguntas de legisladores el jueves, el presidente Cyril Ramaphosa indicó que el despliegue militar se llevará a cabo junto con otras medidas, como el fortalecimiento de las unidades antipandillas y de los equipos de trabajo contra la minería ilegal.

“La policía también trabajará con la Autoridad Nacional de Procesamiento Penal en equipos de trabajo multidisciplinarios para apuntar contra el liderazgo, las finanzas, las armas de fuego y la logística de estas redes criminales”, afirmó Ramaphosa.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP