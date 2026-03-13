americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sudáfrica usa militares para desmantelar operaciones de minería ilegal

JOHANNESBURGO (AP) — Soldados sudafricanos desplegados en zonas con altos índices de delincuencia han desmantelado operaciones ilegales de extracción de oro en una comunidad cerca de Johannesburgo, lo que obligó a algunos mineros ilegales a huir y abandonar su equipo.

Soldados y policías sudafricanos sacan equipos abandonados por mineros ilegales en Randfontein, al oeste de Johannesburgo, el 12 de marzo del 2026. (AP foto/Themba Hadebe)
Soldados y policías sudafricanos sacan equipos abandonados por mineros ilegales en Randfontein, al oeste de Johannesburgo, el 12 de marzo del 2026. (AP foto/Themba Hadebe) AP

La policía y el ejército recuperaron diversas herramientas utilizadas por los mineros ilegales, incluidos generadores y máquinas perforadoras —equipo documentado por un fotógrafo de The Associated Press el jueves.

También se desmantelaron zanjas improvisadas con provisiones de comida y utensilios pertenecientes a los mineros, y quedaron prendas de vestir abandonadas después de que los mineros huyeran del lugar en Randfontein, a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste de Johannesburgo.

Las operaciones surgieron después de que el gobierno decidió desplegar soldados en algunas de las zonas más afectadas por el crimen del país, incluida la provincia de Cabo Occidental que abarca Ciudad del Cabo, y la provincia de Gauteng, el centro económico.

Con decenas de pozos mineros abandonados a lo largo de las afueras de Johannesburgo, la minería ilegal es generalizada en la zona donde sindicatos delictivos fuertemente armados y mineros informales conocidos como “zama zamas” ingresan a los pozos en busca de depósitos remanentes de oro u otros minerales preciosos.

Extraer minerales sin una licencia del gobierno es ilegal y, en algunos lugares, las condiciones son peligrosas.

Otras provincias con pozos abandonados, como Noroeste y Mpumalanga, también han registrado altos niveles de minería ilegal, a veces con consecuencias trágicas.

Las autoridades calculan que hay 30.000 mineros ilegales en Sudáfrica, que operan en algunos de sus 6.000 pozos mineros abandonados.

El gobierno ha señalado un aumento de la minería ilegal, que estima vale más de 4.000 millones de dólares al año solo en oro perdido a manos de sindicatos criminales.

Se cree que el negocio está controlado predominantemente por migrantes de los países vecinos Lesotho, Zimbabue y Mozambique, lo que aviva el enojo entre comunidades sudafricanas tanto contra los jefes criminales como contra los extranjeros que viven en la comunidad local.

Al responder a preguntas de legisladores el jueves, el presidente Cyril Ramaphosa indicó que el despliegue militar se llevará a cabo junto con otras medidas, como el fortalecimiento de las unidades antipandillas y de los equipos de trabajo contra la minería ilegal.

“La policía también trabajará con la Autoridad Nacional de Procesamiento Penal en equipos de trabajo multidisciplinarios para apuntar contra el liderazgo, las finanzas, las armas de fuego y la logística de estas redes criminales”, afirmó Ramaphosa.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba
ULTIMA HORA

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica
ULTIMA HORA

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter