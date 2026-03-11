americateve

Subsecretario de Agricultura de EEUU visita El Salvador para impulsar el comercio agrícola

SAN SALVADOR (AP) — El subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, Luke J. Lindberg, visitó el miércoles El Salvador como parte de una misión comercial destinada a ampliar las exportaciones agrícolas estadounidenses y fortalecer la cooperación económica entre ambos países.

Lindberg encabezó una delegación de 25 líderes del sector agroindustrial estadounidense quienes representan a 15 industrias agrícolas. La delegación sostuvo reuniones con autoridades del gobierno salvadoreño y representantes del sector privado para promover nuevas oportunidades de comercio e inversión.

La Encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Naomi C. Fellows, resaltó que la visita “significa más oportunidades para que las familias y emprendedores salvadoreños accedan a productos de calidad, generen empleos y fortalezca nuestra relación económica bajo el nuevo acuerdo comercial".

Lindberg se reunió con la ministra de Economía, María Luisa Hayem, y con el secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattan, con quienes conversó sobre estrategias para ampliar el acceso de productos agrícolas estadounidenses al mercado salvadoreño y en fortalecer la cooperación comercial.

La delegación también sostuvo encuentros con empresarios salvadoreños y visitó uno de los supermercados más importantes del país para ver de primera mano la presencia de productos estadounidenses en el mercado local y explorar nuevas oportunidades para exportadores de los Estados Unidos.

Según datos oficiales, en 2025 las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a El Salvador superaron los 800 millones de dólares.

En enero de 2026, Estados Unidos firmó un acuerdo de comercio recíproco con El Salvador, el primer país del hemisferio occidental en lograr este tipo de pacto, con lo que se busca fortalecer aún más los mercados para las exportaciones estadounidenses y reducir las barreras comerciales.

FUENTE: AP

