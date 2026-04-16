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Suben ventas de PepsiCo tras decisión de recortar precios

La decisión de PepsiCo de bajar los precios y eliminar ingredientes artificiales dio resultados en el primer trimestre, al impulsar la demanda de sus botanas y bebidas.

Botellas de Pepsi en un supermercado en Portland, Oregon, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Jenny Kane)
Botellas de Pepsi en un supermercado en Portland, Oregon, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Jenny Kane) AP

Los ingresos aumentaron 8,5% hasta 19.440 millones de dólares en el periodo de enero a marzo en comparación con el mismo periodo de hace un año, informó el jueves la empresa con sede en Purchase, Nueva York. Eso superó con holgura el pronóstico de Wall Street de 18.950 millones de dólares, según analistas encuestados por FactSet.

“El consumidor está regresando varias veces a nuestras marcas, respondiendo a nuestro valor integral más la ejecución, más la publicidad, más la estrategia de innovación”, declaró el director ejecutivo de PepsiCo, Ramon Laguarta, el jueves durante una conferencia telefónica con inversionistas.

PepsiCo se apoyó fuertemente en los aumentos de precios para combatir la inflación tras la pandemia de COVID. La empresa elevó los precios en porcentajes de dos dígitos durante ocho trimestres consecutivos en 2022 y 2023, antes de pasar a incrementos más moderados.

Eso afectó las ventas. Los consumidores dejaron de comprar botanas de Frito-Lay o se cambiaron a marcas de tienda más baratas. El valor de mercado de PepsiCo ha caído en más de 40.000 millones de dólares desde 2023.

PepsiCo comenzó a recortar precios en marcas de valor como Chester’s y Santitas la primavera pasada para recuperar clientes. Luego, en septiembre pasado, el inversionista activista Elliott Investment Management tomó una participación de 4.000 millones de dólares en la empresa y empezó a presionar para que hubiera más recortes de precios y otros cambios. PepsiCo aceptó acelerar sus reducciones de precios a finales del año pasado.

En febrero, antes del Super Bowl, PepsiCo recortó los precios en Estados Unidos de las papas fritas Lay’s, Doritos, Cheetos y Tostitos hasta en 15%. En un Walmart de Michigan el jueves, una bolsa de Doritos de 9,25 onzas anunciaba una rebaja de precio a 3,97 dólares, frente a 4,48 dólares.

PepsiCo señaló que productos nuevos como Cheetos NKD y Doritos NKD, que no tienen ingredientes artificiales, y botanas con ingredientes de moda, como Smartfood FiberPop y Doritos Protein, también están atrayendo a los compradores, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

En el segmento de bebidas, PepsiCo está viendo nuevos clientes gracias a su reciente adquisición de Poppi, un refresco para la salud intestinal, y a una nueva versión de Gatorade con menos azúcar que no tiene ingredientes artificiales. PepsiCo anunció el jueves que cambiará el empaque y el mercadeo de Gatorade para enfocarse más en la hidratación para consumidores en general y menos en los atletas.

“Así que dos tipos de consumidores están entrando en la categoría, tanto por un núcleo más fuerte como también por la innovación" indicó Laguarta. " Y creo que vamos a seguir usando ambas estrategias”.

La utilidad neta aumentó 27% hasta 2.330 millones de dólares en el trimestre. Ajustadas por partidas únicas, las ganancias de la empresa fueron de 1,61 dólares por acción. Eso también superó el pronóstico de Wall Street de 1,54 dólares por acción.

Las acciones de PepsiCo subieron 2% en las operaciones matutinas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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