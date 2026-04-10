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Suben los precios de acciones asiáticas y del petróleo de cara a las negociaciones entre EEUU e Irán

HONG KONG (AP) — Las acciones en Asia subían en su mayoría el viernes, siguiendo los pasos de Wall Street, mientras que los precios del petróleo también aumentaban ante la fragilidad del acuerdo de alto el fuego en la guerra con Irán y antes de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán.

Operadores trabajan frente a una pantalla que muestra al Indicador Compuesto de Precios de Corea y la tasa cambiaria en la sede del Banco Hana, el viernes 10 de abril de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon)
Operadores trabajan frente a una pantalla que muestra al Indicador Compuesto de Precios de Corea y la tasa cambiaria en la sede del Banco Hana, el viernes 10 de abril de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

El Kospi de Corea del Sur se disparó un 1,8% hasta alcanzar los 5.879,71 puntos. El Nikkei 225 de Tokio ganó 1,6% hasta ubicarse en 56.789,58 enteros. Las acciones de Fast Retailing, empresa matriz del minorista japonés de ropa Uniqlo, se dispararon más de 10% después de que el grupo elevó sus expectativas para el año.

El Hang Seng de Hong Kong ganó un 0,7% hasta estacionarse en 25.919,12 enteros, mientras que el índice compuesto de Shanghái subió un 0,6% hasta ubicarse en 3.991,14 unidades. China informó el viernes que su índice de precios al consumidor —un indicador principal de la inflación— aumentó un 1% en marzo en comparación con hace un año, por debajo de las expectativas de los analistas, y menos del incremento de 1,3% de febrero.

El S&P/ASX 200 de Australia perdió 0,4%. El Taiex de Taiwán subió 1,3%, y el Sensex de India ganó 0,7%.

Se tiene previsto que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad para un posible fin permanente de la guerra con Irán comiencen el sábado. El vicepresidente JD Vance estará al frente de la delegación estadounidense.

Pero antes de las conversaciones, los ataques israelíes en Líbano del miércoles plantearon dudas sobre la vigencia del alto el fuego de dos semanas en la guerra con Irán, mientras que la República Islámica mantuvo su control sobre el estrecho de Ormuz, que permanece prácticamente cerrado a pesar de las exigencias de Washington de reabrir una vía marítima crucial para el transporte mundial de petróleo y gas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que había autorizado el inicio de conversaciones con Líbano, y se prevé que las negociaciones tengan lugar la próxima semana en Washington.

El petróleo registró ligeras ganancias el viernes. El crudo Brent, referencia internacional, avanzó un 0,5% hasta los 96,42 dólares por barril. El crudo estadounidense de referencia subió un 0,4% hasta los 98,28 dólares por barril.

En cuanto a los precios del petróleo, “los 65-70 dólares por barril no van a volver”, escribió Ajay Rajadhyaksha, de Barclays, en una nota de investigación reciente, en referencia a los niveles previos a la guerra con Irán. El banco prevé que el crudo Brent pueda mantenerse en un promedio de unos 85 dólares por barril este año.

“Un alto el fuego no es un reembolso”, escribió. “Las treguas terminan con las guerras; no las deshacen”.

En otras operaciones, los precios del oro y la plata bajaron. El oro perdió un 0,5% hasta los 4.791,90 dólares la onza, mientras que la plata cayó un 0,6% hasta los 76,02 dólares por onza.

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El periodista de Associated Press Stan Choe contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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