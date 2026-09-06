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Suben a 4 los soldados fallecidos por explosión en un cuartel militar de Bolivia

LA PAZ (AP) — Rescatistas recuperaron el domingo un cuerpo de entre los escombros del depósito de explosivos de un cuartel en una localidad boliviana, con lo cual ya son cuatro las personas fallecidas por dos estallidos ocurridos allí el viernes que dejaron 81 heridos y 12 desaparecidos, según informes oficiales.

Personal militar recoge escombros tras las explosiones en un depósito de explosivos, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Viacha, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita)
Personal militar recoge escombros tras las explosiones en un depósito de explosivos, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Viacha, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita) AP

El cuerpo de un soldado fue extraído de entre bloques de cemento. Las tareas de identificación están en marcha, informó a la prensa René Tambo, jefe de homicidios de la policía boliviana. El sábado fue hallado otro soldado, y otros 12 siguen desaparecidos.

Las tareas de búsqueda en la localidad de Viacha —una población en los suburbios de la vecina ciudad de El Alto— se realizan con extremo cuidado debido a que el lugar del estallido es considerado de “alto riesgo”, ya que hay material explosivo entre los escombros y en instalaciones contiguas que han quedado dañadas, informó la víspera el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

El funcionario indicó que en el depósito afectado se almacenaban hace “mucho tiempo pólvora negra” y pirotecnia, lo que pudo provocar las explosiones. La segunda fue tan potente que afectó fachadas, techos y casas en dos cuadras a la redonda. Una decena de familias tuvieron que ser evacuadas.

La mayoría de los heridos, entre ellos más de una decena de civiles que circulaban por la calle en el momento de las explosiones, ya fueron dados de alta. Dos militares se encuentran graves, según el informe de la ministra de Salud, Marcela Flores.

La Fiscalía inicio investigaciones por presunto “homicidio culposo”, dijo el fiscal Carlos Torres. Legisladores y políticos han pedido una investigación exhaustiva, y el presidente Rodrigo Paz declaró en la red social X que ordenó una "investigación minuciosa, técnica y transparente". Las causas aún se desconocen.

“No vamos a especular sobre las causas hasta que concluyan las pericias y la investigación”, sostuvo Justiniano.

El caso ha puesto a debate “la seguridad de los cuarteles que almacenan explosivos”, por lo que “urge una exhaustiva investigación”, señaló en X el expresidente Carlos Mesa.

Frente al Cuartel Bolívar de Viacha, las consternadas familias de los conscriptos desaparecidos aguardan cualquier noticia por parte de los rescatistas.

De los 12 que todavía “no han sido localizados”, 11 son soldados que hacían su servicio militar y uno es sargento, según el teniente coronel Antonio Amaru, comandante del cuartel Bolívar. Todos estaban asignados en el centro de mantenimiento donde ocurrieron las explosiones.

FUENTE: AP

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