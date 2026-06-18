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Sube Wall Street, borrando gran parte de la caída del día anterior

NUEVA YORK (AP) — Las acciones están subiendo en Wall Street el jueves en la mañana, recuperando gran parte de las pérdidas del día anterior

Operadores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 16 de junio del 2026. (AP foto/Richard Drew)
Operadores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 16 de junio del 2026. (AP foto/Richard Drew) AP

El S&P 500 subía 1% a primera hora del jueves. El promedio industrial Dow Jones sumaba 383 puntos y el compuesto Nasdaq avanzaba 1,2%.

Los precios del petróleo crudo siguieron bajando después de que Estados Unidos e Irán firmaran un acuerdo para poner fin a su guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. El crudo Brent caía 1,7%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro cedían en el mercado de deuda.

La bolsa bajó pronunciadamente el miércoles ante la expectativa de que la Reserva Federal aumentará las tasas de interés este año en un esfuerzo por combatir la inflación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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