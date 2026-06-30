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Sube levemente confianza del consumidor en EEUU, pero persiste el pesimismo económico

WASHINGTON (AP) — Las actitudes de los estadounidenses hacia la economía mejoraron ligeramente este mes a medida que bajaron los precios de la gasolina, pero su perspectiva sigue siendo mayormente negativa según los estándares históricos.

Foto tomada en un supermercado en Chicago el 25 de junio del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)
Foto tomada en un supermercado en Chicago el 25 de junio del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh) AP

The Conference Board informó que su índice de confianza del consumidor subió 0,6 puntos hasta 91,2 en junio el martes, una cifra que aún está por debajo de la lectura de hace un año, de 95,2. Las actitudes de los consumidores empeoraron después de que la guerra con Irán provocara un aumento repentino de los precios del petróleo y la gasolina, acelerando la inflación y reduciendo el poder adquisitivo de los estadounidenses. Antes de la pandemia, el índice superaba regularmente los 120.

El informe sugiere que la confianza del consumidor se está recuperando solo lentamente del golpe causado por la guerra con Irán. Aun así, los estadounidenses han seguido gastando pese a su sombría perspectiva, lo que ha mantenido el crecimiento de la economía incluso mientras la inflación se acelera. Las mediciones del ánimo del consumidor han sido menos predictivas de cómo compran realmente los estadounidenses desde la pandemia.

“La confianza del consumidor aumentó levemente en junio, ya que la caída de los precios del petróleo en las últimas semanas brindó cierto alivio a los consumidores", declaró en un comunicado Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board. "Las evaluaciones de los consumidores sobre las condiciones empresariales actuales fueron ligeramente más positivas en comparación con el mes pasado. Sin embargo, las percepciones sobre el mercado laboral actual se debilitaron de manera apreciable”.

A principios de este mes, un informe del gobierno mostró que los consumidores incrementaron su gasto en mayo pese a los precios más altos de la gasolina. Los analistas calculan que el gasto constante de los consumidores mantuvo el crecimiento de la economía a una tasa anual de alrededor del 2,5% en el trimestre de abril a junio.

La caída de los precios de la gasolina también podría ayudar a mejorar la perspectiva de los estadounidenses en los próximos meses. En promedio a nivel nacional, los precios de la gasolina se dispararon por encima de 4,50 dólares después del conflicto con Irán. Desde entonces han retrocedido a 3,85 dólares por galón, según AAA.

La encuesta también encontró que los consumidores tuvieron una visión más pesimista sobre las contrataciones y el mercado laboral este mes. La proporción de estadounidenses que dijo que los empleos son “difíciles de conseguir” subió a 22,5% desde 19,8% el mes anterior, un aumento notable.

Pero el gobierno publicó un informe el miércoles que mostró que el número de vacantes laborales se mantuvo en un sólido nivel de 7,6 millones en mayo, lo que indica que las empresas están mostrando más interés en reclutar trabajadores.

El Departamento de Trabajo publicará el jueves su informe de empleo para junio, y los economistas pronostican que mostrará que los empleadores añadieron 100.000 puestos de trabajo, un aumento sólido. La tasa de desempleo probablemente se mantendrá en 4,3%, según el proveedor de datos FactSet.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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