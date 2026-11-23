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De acuerdo con un reporte de la policía, dos de los fallecidos fueron atrapados por un deslizamiento de tierra en la ciudad de Quevedo, 137 kilómetros al suroeste de Quito, y el tercero murió por similar causa en Riobamba, 161 kilómetros al sur de la capital.

En un reporte de la situación del país, esa Secretaría precisó que hay alrededor de 110.000 afectados por el fuerte invierno que ha causado destrozos en la mayor parte del territorio nacional, incluidas las islas Galápagos, en medio del océano Pacífico.

En poco más de dos meses caracterizados por abundantes lluvias, se han registrado 1.883 eventos adversos, 59% de los cuales fueron inundaciones, además de deslizamientos de tierra y otros, destacó.

La policía reportó la noche del domingo que las dos principales carreteras que llegan a Quito desde la zona tropical fueron afectadas por grandes derrumbes al final de un fin de semana largo por un feriado nacional. Una de ellas fue habilitada horas más tarde.

Los mayores daños, como destrucción de puentes, viviendas y carreteras, se han evidenciado en ocho de las 24 provincias. Una de las más afectadas es Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde se registra al menos un millar de personas evacuadas de sus hogares.

Desde finales de agosto, el gobierno decretó alerta roja en todo el país para hacer frente a los efectos de este fenómeno que en Ecuador se caracteriza por intensas y prolongadas lluvias sobre la mayor parte del territorio.

FUENTE: AP