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El Batimóvil de la película "Batman Returns" se exhibe en el Museo Automotriz Marconi, en Tustin, California, el viernes 20 de noviembre de 2026. (Foto AP/Eugene Garcia) AP

El Batimóvil —una de tres versiones hechas a medida utilizadas en el éxito de taquilla de 1992 de Tim Burton, “Batman Regresa”— saldrá a subasta el lunes en Gardena, cerca de Los Ángeles, como pieza central de una venta de Julien’s Auctions que incluye decenas de artículos de colección de Batman y de otros superhéroes.

Con una estimación previa a la subasta de 5 a 7 millones de dólares, el vehículo podría superar el récord de subasta del Batimóvil establecido en 2013, cuando el auto conducido por Adam West en la serie de televisión de la década de 1960 se vendió por 4,6 millones de dólares, incluidas las comisiones.

Conocido como el “auto héroe número uno”, con unos 6 metros (20 pies) de largo y dos aletas traseras estilizadas, el vehículo negro brillante apareció en la mayoría de las secuencias de conducción de la película, señaló Julien’s en notas de la subasta en su sitio web.

Desde entonces, ha pasado años en exhibición en el Marconi Automotive Museum en Tustin, California. Aún conserva su pintura original, el motor Chevrolet V-8 y el sistema de escape con llamas controlado por radio que el Batman de Michael Keaton utilizó para calcinar a uno de los secuaces circenses del Pingüino.

Al citar la influencia de la “estética más oscura” de Burton en las películas modernas de superhéroes, Julien’s calificó el auto como “uno de los vehículos cinematográficos más reconocidos e importantes en la historia de Hollywood”.

Independientemente de quién compre este Batimóvil, no espere verlo en la carretera: Julien’s indicó que el vehículo “no está autorizado para circular” y que el motor y la transmisión se han probado un “número limitado de veces” desde que concluyó el rodaje.

El comprador también debe atenerse a diversas restricciones, de acuerdo con un convenio con Warner Bros. Consumer Products Inc., que gestiona los derechos de propiedad intelectual de DC Comics. Por ejemplo, el comprador debe obtener aprobación antes de exhibirlo en eventos especiales, y el vehículo “debe permanecer estacionario cuando se exhiba al público”, informó la casa de subastas. _________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP