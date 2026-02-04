americateve

Stuttgart vence 3-0 a Holstein Kiel y avanza a semifinales de la Copa de Alemania

KIEL, Alemania (AP) — El campeón defensor Stuttgart derrotó el miércoles 3-0 al Holstein Klein de la segunda división para alcanzar las semifinales de la Copa de Alemania.

Josha Vagnoman del Stuttgart controla el balón frente a John Tolkin del Hostein Klein en el encuentro de los cuartos de final de la Copa de Alemania el miércoles 4 de febrero del 2026. (Christian Charisius/dpa via AP)
Deniz Undav abrió el marcador para los visitantes a los 56 minutos, luego Chris Fuhrich aumentó la ventaja al 89 y Atakan Karazor redondeó el marcador en el tercer minuto del tiempo añadido.

Stuttgart ganó su cuarto título de la Copa de Alemania la temporada pasada, venciendo en la final al Arminia Bielefeld de la tercera división.

Holstein Kiel disputaba los cuartos de final por primera vez desde la temporada 2020-21.

Bayer Leverkusen avanzó a la semifinal por tercera temporada consecutiva al vencer el martes 3-0 a St. Pauli.

Los otros dos duelos de cuartos de final se jugarán la próxima semana: el Hertha Berlín de segunda división enfrentará al Freiburg y el Bayern Munich se medirá con el Leipzig.

