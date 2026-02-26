Stuttgart avanza en Liga Europa pese a perder ante Celtic en la vuelta; fuegos en Forest

El escocés Luke McCowan del Celtic, segundo a la izquierda, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Europa entre el VfB Stuttgart y el Celtic de Glasgow en Stuttgart, Alemania, el jueves 26 de febrero de 2026. (Tom Weller/dpa vía AP) AP

Stuttgart, que actualmente es cuarto en la Bundesliga, avanzó 4-2 en el global tras ganar la ida 4-1 en Glasgow.

Celtic recuperó algo de orgullo con Luke McCowan, que puso en ventaja a los visitantes en el primer minuto del partido. Después de una ida para el olvido para Martin O’Neill, en lo que fue su partido número 1.000 en su carrera como entrenador, esta fue una actuación muy mejorada de cara a la visita del Celtic a su acérrimo rival Rangers en la Premiership escocesa el domingo.

Al igual que en la Liga de Campeones, los ocho primeros clasificados de la fase de liga avanzaron automáticamente a los octavos de final. Los equipos ubicados del noveno al 24º disputaron un playoff a doble partido.

Stuttgart jugará a continuación contra Braga o Porto. El sorteo de los octavos de final, cuartos y semifinales está programado para el viernes.

El veterano delantero Olivier Giroud anotó temprano para Lille, lo que fue suficiente para forzar la prórroga en Belgrado ante el anfitrión Estrella Roja. El suplente Nathan Ngoy marcó el gol de la victoria a los nueve minutos del tiempo extra y Lille venció a Estrella Roja 2-0 para imponerse 2-1 en el global y preparar un duelo de octavos contra Aston Villa o Lyon.

Panathinaikos se impuso 4-3 en una tanda de penales ante Viktoria Plzeň tras el 2-2 de la ida y el 1-1 al final de la prórroga el jueves, para un 3-3 en el global. Andreas Tetteh adelantó a los visitantes griegos desde el borde del área al inicio en la ciudad checa de Plzeň. Karel Spáčil igualó de cabeza en la segunda mitad, lo que forzó la prórroga, que terminó sin goles.

En Budapest, Ferencváros avanzó 3-2 en el global tras ganar 2-0 en la vuelta a Ludogorets, con goles en la primera parte de Gabi Kanichowsky y Kristoffer Zachariassen.

Giroud vuelve a acertar

Giroud, de 39 años, ha recuperado su olfato goleador en el momento justo.

Giroud borró el 1-0 en contra de la ida en Lille al rematar de cabeza a corta distancia tras conectar con un centro del capitán Benjamin André.

Fue su cuarto gol en la competición y llegó apenas días después de que Giroud anotara en la victoria 1-0 en Angers en la liga francesa. Ese fue su primer gol liguero desde noviembre.

Fuegos artificiales en Forest

Los jugadores de Nottingham Forest se vieron obligados a esquivar fuegos artificiales lanzados al campo por aficionados de Fenerbahce al inicio de la vuelta en el City Ground.

Momentos después del inicio del partido, hubo una demora de tres minutos cuando sectores del fondo visitante, con unos 1.500 aficionados, lanzaron varios fuegos artificiales al área penal de Forest.

Forest ganó la ida 3-0, con Vítor Pereira causando impacto en su primer partido al mando del club inglés, que atraviesa dificultades en el 17º puesto de la Liga Premier. Forest regresó a Europa esta temporada después de tres décadas y no ha recibido goles en sus últimos tres partidos como local en la competición europea de segunda categoría.

El anfitrión Genk llega con ventaja 3-1 a su partido en casa contra Dinamo Zagreb. Bologna recibe al equipo noruego Brann, que perdió la ida 1-0.

Celta mantiene una ventaja 2-1 sobre PAOK.

Fiorentina avanza en la Conference League

Fiorentina necesitó prórroga para imponerse después de desperdiciar su ventaja 3-0 de la ida ante Jagiellonia Bialystok en la Conference League, el torneo de tercera categoría.

Bartosz Mazurek lideró la remontada del equipo polaco con un triplete para forzar el tiempo extra. Pero los suplentes Nicolo Fagioli y un autogol en la prórroga resultaron suficientes para el equipo italiano, pese a que Jagiellonia ganó 4-2 en la noche.

Fiorentina, dos veces finalista, avanzó a los octavos de final con un marcador global de 5-4.

Crystal Palace tiene trabajo por hacer en casa después de empatar 1-1 con Zrinjski Mostar en Bosnia.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP